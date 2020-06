Lorella Cuccarini, gli auguri speciali per il compleanno di Marco Columbro

Ieri 28 giugno 2020 è stato il compleanno di Marco Columbro. Il noto attore e conduttore ha compiuto 70 anni e proprio in quest’occasione speciale, Lorella Cuccarini gli ha dedicato un augurio speciale su Instagram. Un messaggio, accompagnato da una foto, ricco di stima e di riconoscenza per un’amicizia che dura da anni ma che è sempre viva come il primo giorno.

Sono in molti, però, che hanno visto dietro questo post anche una sorta di frecciatina ad un collega con cui, invece, Lorella Cuccarini ha pessimi rapporti. Di chi si tratta? E come mai i fans della conduttrice hanno fatto quest’ipotesi? Vediamolo.

Lorella Cuccarini, un augurio speciale

Lorella Cuccarini è stata tra i primi a fare gli auguri social a Marco Columbro, suo collega e grande amico che proprio ieri ha compiuto 70 anni. La donna ha postato, in particolare, una foto che la ritrae, in primo piano, proprio con l’amico Marco. Immancabile, ovviamente, una didascalia, una dedica molto bella che, tra una parola e l’altra, evidenzia tutta la stima che la Cuccarini prova per l’amico.

“Gli anni televisivi vissuti insieme sono ancora tra i più spensierati e felici” scrive Lorella Cuccarini proseguendo “Buon compleanno amico mio! Oggi è una tappa importante, grazie per la tua amicizia, ti voglio bene”. Parole molto sentite e dai toni molto teneri che hanno accompagnato una foto che, già di per sé, mostra il forte legame che si è instaurato tra i due conduttori con il passare degli anni. Ricordiamo che la Cuccarini e Columbro hanno lavorato insieme sin dai primi anni Novanta.

La reazione dei fans e la probabile frecciatina

La reazione dei fans al post di Lorella Cuccarini non si è fatta attendere. Sono in molti coloro che si sono uniti nell’augurare a Marco Columbro un buon compleanno e nel ricordare come alcuni dei programmi condotti dalla coppia siano stati tra i più fortunati della televisione italiana. “Indimenticabile la vostra Buona Domenica” si legge tra i commenti.

Secondo alcuni, poi, Lorella Cuccarini ha voluto esaltare la stima per Columbro per lanciare una frecciatina ad Alberto Matano con cui ha avuto non poche discussioni dopo la conclusione de La Vita in Diretta. In un recente post, tra l’altro, la donna aveva definito il suo ex collega come un maschilista smisurato trovando anche il consenso di molti fans che le hanno scritto “Tornerà il sereno ed il tempo ti darà ragione” in riferimento proprio a quanto accaduto.