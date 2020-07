Il giovane Montalbano puntata lunedì 6 luglio 2020: Salvo in vacanza

Ultimo appuntamento con la fortunata serie Il giovane Montalbano in replica su Rai 1 lunedì 6 luglio 2020. La serie Tv con protagonista Salvo ha riscosso un enorme successo di pubblico, nonostante si tratti di episodi in replica.

Nell’ultima puntata de Il giovane Montalbano, Salvo e Livia faranno una vacanza insieme. Salvo ha voglia di staccare dal lavoro, ma un omicidio lo costringerà a rimettere le vesti da commissario, visto che un pericoloso serial killer medita di fare strage di innocenti. Nel frattempo, Montalbano avrà tempo e modo di riflettere sulla sua situazione sentimentale messa da parte a causa del troppo lavoro. Inoltre, farà una sorpresa a suo padre andandolo a trovare. I due si riconcilieranno?

Il giovane Montalbano sesta e ultima puntata del 6 luglio 2020

Nell’ultima puntata della fiction Tv ispirata ai romanzi di Camilleri, vedremo il commissario Salvo in una veste diversa. Solitamente schivo e impegnato unicamente a risolvere i complicati casi, questa volta si concederà una breve pausa. Il giovane Montalbano ha messo da parte il rapporto con Livia, che non l’ha presa affatto bene, tentando anche la carta della gelosia per attirare la sua attenzione. Salvo, capendo di aver sbagliato, le proporrà di passare con lui qualche giorno di vacanza. Servirà per risolvere le cose tra loro?

Nella prossime puntata de Il giovane Montalbano, vedremo anche gli sviluppi tra Salvo e suo padre. I due hanno da sempre un rapporto molto complicato e che sembra celare dei retroscena mai svelati. La pausa dal lavoro presa da Salvo servirà anche per andare a trovare il padre, piacevolmente stupito dal gesto. Livia non potrà che essere soddisfatta di come stia procedendo la mini vacanza.

Arriva un imprevisto che rovina le vacanze del commissario

Ovviamente, non poteva essere così calma la situazione. Nella sesta e ultima puntata de Il giovane Montalbano in onda il 6 luglio 2020 su Rai 1, un imprevisto catturerà l’attenzione del commissario. Si verificherà infatti un omicidio. Dietro al delitto pare ci sia una sorta di rito alquanto macabro che arriva puntuale ogni lunedì, giorno in cui vengono ritrovati animali uccisi barbaramente.

Dopo le prime indagini, Il giovane Montalbano giungerà alla conclusione che dietro tutto ciò ci sia la mano di un pericoloso serial killer che va fermato al più presto. Pare infatti che l’omicida non abbia intenzione di fermarsi. Ricordiamo come sempre che tutte le puntate possono esser riviste su Rai Play sia online che tramite l’app disponibile per iOS e Android.