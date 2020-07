Fabrizio Corona finalmente pace fatta momento immortalato (FOTO)

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona fa pace con mamma Gabriella, nella foto i due insieme per il suo compleanno

Uno scatto dell’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, insieme con la mamma, commuove i fan. Dopo tante diatribe e incomprensioni madre e figlio finalmente si sono riappacificati. Per suggellare questo momento così importante nella loro vita i due hanno festeggiato il compleanno di Gabriella insieme.

La donna, che non si è mai arresa e ha sempre difeso il figlio, dopo tanti problemi con lui appare serena e felice. In passato i loro rapporti a volte sono stati molto turbolenti, ora però hanno fatto pace e dallo scatto postato su Instagram insieme appaiono contenti. Si vede benissimo dalla loro espressione che hanno ritrovato la sintonia e l’affetto e hanno lasciato tutto il resto alle spalle.

Fabrizio Corona e la mamma fanno pace

Nella foto Fabrizio dà un bacio alla mamma sulla guancia, mostrandosi affettuoso e premuroso. La donna ha compiuto 68 anni, portati anche molto bene, e ha davanti una torta con le candeline che deve spegnere. Di recente la mamma di Fabrizio, Gabriella Previtera, è stata ospite a a ‘Non è l’Arena’. In quella occasione aveva confessato che in passato fra lei e il figlio c’era un affetto profondo.

I due si stimavano molto e avevano comprensione l’uno per l’altro, ma poi qualcosa si è rotto e tutto si è fermato. A Fabrizio non piaceva che la mamma gli dicesse la verità su come stavano realmente le cose. Per lui la madre era una sorta di coscienza perché gli ha sempre detto come la pensava. Gabriella ha infatti sempre parlato con sincerità al figlio e non gli ha mai nascosto cosa voleva.

Fabrizio allontanava Gabriella per proteggerla

Fabrizio però la teneva a distanza per proteggerla, per non farla intromettere in cose che potevano causarle dispiaceri. Per fortuna adesso pare che i due abbiano superato ogni cosa e si sono gettati il passato alle spalle. Sorridenti e felici davanti alla torta di Gabriella, il figlio le dà un bacio con amore.

Ha anche scritto alla mamma gli auguri nella didascalia, e ha aggiunto un cuore rosso. Per lo scatto postato su Instagram sono arrivati tanti like e commenti positivi, di utenti felici della pace ritrovata fra i due. I fan fanno auguri alla mamma e anche a Fabrizio e augurano a lei tanta serenità dopo la tempesta.