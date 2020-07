DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni venerdì 3 luglio: Can confessa i suoi sentimenti a Sanem

Diciottesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare serie turca che ha per protagonisti Can Yaman e la colelga Demet Ozdemir.

Le anticipazioni della nuova puntata in onda venerdì 3 luglio 2020, svelano che Can Aziz dopo essere tornato dal bosco in cui si era rifugiato, dirà a Sanem di non aver abbandonato l’azienda e il suo lavoro solo per lei. La ragazza, però, presa dai sensi di colpa fuggirà quando il fotografo le chiederà cosa prova nei suoi confronti.

Sanem scova l’hacker che ha messo in ginocchio Can

Le anticipazioni del 18esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda venerdì 3 luglio 2020, svelano Sanem perderà i sensi e verrà immediatamente soccorsa da Can. Quest’ultimo quando la vedrà la stringerà a sé dicendole di aver avuto molta paura per la sua caduta. Nel frattempo l’hacker verrà raggiunto da Emre che lo convincerà ad assumersi tutte le colpe senza svelare il piano della perfida Aylin.

Il fratello del fotografo, una volta raggiunto la sua fidanzata, l’accuserà di averlo preso in giro e infangato il nome della sua famiglia. Per questo motivo deciderà di rompere ogni rapporto con lei. Sanem, nel frattempo, si sentirà in colpa nei confronti dell’uomo che ama, quindi deciderà di dirgli tutto. Can durante una telefonata rassicurerà la fidanzata Poline sulla vicenda degli scatti rubati riferendole la sua intenzione di chiudere la loro relazione sentimentale perché si è innamorato di un’altra persona (Sanem).

Can si rivela a Sanem, lei si tira indietro

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che il giorno seguente Can durante una conferenza stampa racconterà delle false accuse ricevute ringraziando pubblicamente Sanem per aver trovato l’esperto del web. Successivamente il fotografo rimarrà da solo con la sua dipendente l’incontro coi giornalisti e la ringrazierà ancora una volta per aver scovato l’artefice della truffa online.

Il ragazzo gli dirà la sua intenzione di abbandonare tutto perché aveva paura che il suo lavoro fosse stato rovinato per sempre. L’Aziz spiegherà alla donna che ama di non aver mollato tutto solo per lei, reputandola una persona di cui potersi fidare ciecamente. Subito dopo lui le chiederà se prova dei sentimenti per lui, ma Sanem consapevole del danno che gli ha recato. Di conseguenza gli farà credere di essere stata fraintesa. Quindi deciderà di abbandonare l’azienda degli Aziz.