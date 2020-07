Gianmaria Antinolfi, chi è il nuovo amore di Belen Rodriguez?

La storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai finita in maniera definitiva. Sia lui che lei, d’altra parte, stanno guardandosi intorno e stanno cercando di rifarsi una vita. Se, però, a De Martino si sono attribuiti flirt poi puntualmente smentiti, per Belen Rodriguez pare essere arrivato un nuovo amore, Gianmaria Antinolfi.

Sono in molti a chiedersi, a questo punto, chi sia questo bell’imprenditore che ha rubato il cuore della Rodriguez. Cosa si sa di questa nuova fiamma? Gianmaria Antinolfi, bene anticiparlo, non fa parte del mondo dello spettacolo ed è, lavorativamente parlando, molto lontano dal mondo della Rodriguez. Vediamo più da vicino cosa si sa di lui.

Gianmaria Antinolfi, il privato e la vita lavorativa

Gianmaria Antinolfi è un imprenditore partenopeo nato a Napoli il 30 giugno 1985 ma trasferitosi da un po’ di tempo a Milano. L’uomo ha, quindi, 35 anni, è laureato in Economia aziendale a Napoli e ha ottenuto diverse specializzazioni alla Bocconi di Milano. Attualmente Antonolfi è il direttore di vendite per due grandi aziende che operano nell’alta moda essendo specializzate in pelli pregiate.

La famiglia di Gianmaria Antinolfi non è mai stata sotto i riflettori per cui ben poco si sa di lei. Sappiamo che il ragazzo ha una sorella con cui sembra avere un ottimo rapporto. L’imprenditore è sempre stato molto discreto e mai si è trovato al centro del gossip se non dal momento in cui tutti i giornali e i siti specializzati hanno accostato il suo nome a quello di Belen Rodriguez. Le foto in cui, poi, sono stati paparazzati insieme a baciarsi parlano da sole.

La vita sentimentale

Gianmaria Antinolfi è sempre stato molto discreto sulla sua vita e non è semplice reperire informazioni sui suoi amori passati. Ce n’è uno che, però, fa eccezione ed è quello con Dayane Mello. Una relazione che, a quanto pare, non è molto lontana nel tempo e potrebbe risalire a poco tempo prima dell’incontro con la modella argentina. L’ex di Stefano Sala (oltre che madre della figlia) avrebbe dunque colpito il cuore di Antinolfi cui, pare, non sfugga il fascino sud americano (la Mello è brasiliana).

Adesso pare certo che Gianmaria Antinolfi si sta frequentando con la Rodriguez. I due si sono incontrati grazie ad un amico comune, Mattia Ferrari. La Rodriguez è molto legata all’uomo al punto che si era persino parlato di un flirt. Tutto smentito dal momento che Ferrari è omosessuale.