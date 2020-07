Stefano De Martino e Fatima Trotta, il retroscena: “Abbiamo avuto un colpo al cuore…”

Edizione particolare quella del 2020 di Made Made in Sud

L’edizione 2020 di Made in Sud è risultata più complicata del solito. Infatti, dopo il rinvio a fine marzo la trasmissione comica di Rai Due ha preso il via a maggio. Ovviamente il format ha dovuto adottare numerosi cambiamenti, come l’assenza del pubblico in teatro, oppure la distanza fisica tra i conduttori e i vari comici.

Tuttavia la squadra di lavoro sta facendo un ottimo lavoro non solo dal punto di vista degli ascolti (ottimi, ma anche perché riescono a distrarre il pubblico che in questi mesi è stato in apprensione per il Covid-19.

Stefano de Martino e Fatima Trotta stanno presentando la trasmissione in un Auditorium Rai di Napoli totalmente deserto e questo non è semplice. In una recente intervista rilasciata al magazine Telesette, Fatima ha confessato: “La prima serata abbiamo avuto un colpo al cuore. Made in Sud è un programma comico che si basa sull’interazione, sullo scambio continuo di energia con il pubblico”. Tuttavia la voglia di ripartire era tanta e alla fine si sono sbloccati. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato alla rivista.

Fatima Trotta si confessa al magazine Telesette

Se Made in Sud ha un grande successo a livello d’ascolto non solo merito dei vari comici che calcano il palcoscenico dell’Auditorium Rai di Napoli. Infatti, anche i padroni di casa Stefano De Martino e soprattutto Fatima Trotta stanno dando il loro contributo.

Ed a proposito della soubrette napoletana, nel corso dell’intervista per il periodico Telesette ha detto: “Sono orgogliosamente Made in Sud, dalla punta dei capelli a quella dei piedi. Non ho mai abbandonato la mia terra”.

Ottimi ascolti per il programma comico di Rai Due: Trtta ironizza su De Martino

Nel frattempo arrivano delle ottime notizie per la coppia di conduttori Stefano De Martino e Fatima Trotta, ma anche tutta la squadra del programma comico di Rai Due. Made in Sud sta registrando dei dati Auditel davvero impressionanti tenendo conto che siamo in piena estate e la gente è in vacanza o fuori.

Intervistata dal noto settimanale Telesette, la soubrette partenopea parlando del collega ha confessato ironicamente: “E’ perennemente a dieta. Da campano sa che quando torna a casa lo fanno mangiare in continuazione”.