Pierluigi Diaco sfida Katia Ricciarelli, lei sbotta in diretta: “Andate via tutti…”

Katia Ricciarelli sbotta a Io e Te

Continua la programmazione di Io e Te, il programma pomeridiano dell’estate di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco e con la partecipazione straordinaria di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. E proprio l’ex moglie di Pippo Baudo, durante la sua rubrica che si occupa della musica lirica, ha deciso di sfidarsi con il padrone di casa in una gara di sguardi.

Alla fine però, entrambi si sono fatti una grossa risata perché il tempo scorreva e il giornalista doveva annunciare ancora un paio di rubriche, ovvero quella dedicata all’amore in terza età e Gli amici di Ugo. Dopo aver ascoltato un tenore, la donna ha replicato al giornalista dicendogli: “Andate via tutti…”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto in trasmissione.

Pierluigi Diaco sfida a colpi di sguardi l’ex moglie di Pippo Baudo

Pierluigi Diaco e la sua compagna d’avventure Katia Ricciarelli hanno una bellissima sintonia a Io e Te. Infatti i due spesso scherzano e conversano piacevolmente. L’ex moglie di Pippo Baudo nel programma pomeridiano della prima rete si occupa della posta del cuore ma anche del mondo della lirica, dando al pubblico alcune informazioni su questo tipo di musica ed arte.

E proprio in questa seconda rubrica il padrone di casa non le ha tolto mai gli occhi di dosso. Anzi, l’ha invitata più volte a guardarlo fisso negli occhi chiedendole: “Ma non reggi lo sguardo? Fammi vedere se lo reggi”. A quel punto il giornalista e la donna sono rimasti a fissarsi per qualche secondo fino a quando lui ha esclamato: “Posso andare avanti fino a domani”.

Katia Ricciarelli chiede aiuto ad un autore di Io e Te: interviene Pierluigi Diaco

Dopo aver avuto un acceso diverbio con la sua ospite Corinne Clery, nella puntata di Io e Te in onda lunedì 13 luglio 2020 Pierluigi Diaco ha ironizzato con il soprano Katia Ricciarelli. Quest’ultima dopo aver ascoltato un tenore si è rivolta ad un autore del programma pomeridiano di Rai Uno chiedendogli: “Che cosa devo fare?”.

A quel punto è intervenuto il padrone di casa che le ha fatto notare di come lei abbia sviato lo sguardo per tutto il tempo. Quindi l’ha invitata nuovamente a sfidarlo guardandolo in modo intenso.