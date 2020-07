Benjamin Keough, 27 anni nipote di Elvis Presley, è morto suicida

E’ morto suicida Benjamin Keough, 27 anni, il giovane era il nipote di Elvis Presley, il mondo vip è letteralmente sotto choc

Benjamin Keough, figlio di Lisa Marie Presley, il solo e anche ultimo nipote di Elvis Presley, è morto a soli 27 anni. Secondo quanto riportato dal sito TMZ il giovane si sarebbe suicidato. Benjamin sarebbe morto per un colpo di arma da fuoco che si è sparato egli stesso nella giornata di domenica a Calabasas, in California.

Il sito ha avuto la conferma della terribile notizia da parte della madre del ragazzo, Lisa Marie. Il manager della donna ha dichiarato alla stampa che in questo momento è devastata dal dolore. Tuttavia, Lisa Marie ha altri tre figli, Riley, la figlia maggiore, e due gemelli di 11 anni e deve farsi forza per loro. La notizia ha sconvolto tutto il mondo vip che ha inviato tanti messaggi di affetto e di cordoglio alla famiglia.

Benjamin Keough era un talento della musica

Benjamin Keough era musicista come il nonno Elvis Presley, padre Danny e la madre, ed era un vero talento della musica. Già da molto giovane sembrava che la sua strada fosse la musica. Lo dimostra il fatto che Benjamin aveva firmato con Universal Music un accordo da 5 milioni di dollari durante l’adolescenza. Da allora, però, non risulta che Keough abbia prodotto dischi.

Nato il 21 ottobre 1992 dalle prima nozze della madre Lisa Marie con Danny Keough, Benjamin Storm Keough nel 2017 aveva partecipato al 40esimo anniversario della morte di Elvis in quella che una volta era la casa della star. La sorella di Benjamin, l’attrice Riley Keough, è invece più nota. La ragazza ha preso parte a diversi film indipendenti e horror, compreso quello del 2019, ‘The lodge’.

Il giovane morto in circostanze non chiare

Il manager della madre di Benjamin Keough ha detto che bisogna capire come sono andate le cose. L’uomo ha sottolineato che non ci sono dettagli ulteriori sulle circostanze della morte del ragazzo. Non appena il giovane è deceduto Lisa Marie Presley ha condiviso subito una foto di famiglia sui social. La donna ha messo in evidenza che il figlio era identico a nonno Elvis.

Il manager ha anche aggiunto che la donna adorava Benjamin e che era l’amore della sua vita. Sul social ha scritto anche Nancy Sinatra per fare le condoglianze a Lisa Marie.