Al Bano contro Romina Power: possibili concorrenti separati al Festival di Sanremo

Al Bano e il possibile scacco matto all’ex moglie Romina Power

Da qualche settimana sul web sono iniziate a circolare delle informazioni sulla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i vari concorrenti in gara portrebbe esserci Al Bano che, stando ai rumors potrebbe fare una scelta clamorosa.

Il cantautore di Cellino San Marco invece di duettare con l’ex moglie Romina Power, escludendola dalla kermesse canora, potrebbe cantare insieme ad un altro componente della sua famiglia. Di chi si tratta? Come riporta il periodico Oggi, con il professionista salentino ci sarà la bellissima Jasmine, la figlia di 19 anni avuta dalla compagna Loredana Lecciso. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe accadere.

Il Maestro Carrisi a Sanremo con la figlia Jasmine?

Quindi, dopo tanti numerose edizioni del Festival di Sanremo al fianco della moglie e poi ex Romina Power, ora il Maestro Carrisi pare che l’abbia rimpiazzata. Cion molta probabilità il cantautore di Cellino San Marco vuole dare della visibilità alla figlia Jasmine.

Quest’ultima infatti, ha deciso di percorrere la stessa strada del padre anche se con uno stile di musica totalmente differente. Di recente su tutte le piattaforme digitali è uscito il primo singolo della 19enne che si intitola ‘Ego’ e che contiene un testo rap scritto da lei stessa. Quindi la kermesse canora che si svolge nella cittadina ligure potrebbe un’ottima vetrina per la giovane artista che vuole raggiungere il livelli del genitore.

Alle radio esce il nuovo singolo di Romina Power da solista

Al momento però, si tratta solo di rumors, quindi per ricevere delle informazioni ufficiali dovremo attendere ancora qualche settimana. I diretti interessati ad oggi non hanno né confermato e nemmeno smentito l’indiscrezione. La giovane Jasmine, primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, nel frattempo è in vacanza e si stato godendo il successo col suo primo singolo ‘Ego’.

Mentre l’ex del Maestro, ovvero Romina Power qualche giorno f ha fatto uscire un nuovo singolo da solista, che segna sempre di più la divisione artistica tra lei e il cantautore di Cellino San Marco. Il brano in questione si intitola ‘Una canzone complice’ ed è già presente nelle varie radio italiane. Anche lei si presenterà al Festival da Sanremo 2021 con un pezzo che interpreterà da sola?