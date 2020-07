Giulio Raselli e Giulia D’Urso annuncio importantissimo: “È il nostro primo figlio” (FOTO)

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli, ha fatto un grande annuncio sui social che riguarda anche la sua compagna Giulia D’Urso. Il ragazzo è stato emozionatissimo nell’annunciare il nuovo progetto che lo vede coinvolto insieme alla sua fidanzata.

La coppia, che attualmente è costretta a fare i conti con la lontananza, in questo periodo si è dedicata ad un progetto lavorativo molto serio ed importante. Stiamo parlando della creazione di una nuova linea di gioielli. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

L’annuncio di Giulio Raselli

In questi giorni, Giulia e Giulio hanno spiegato ai fan di essere costretti a stare lontani a causa di impegni lavorativi. Nessuno dei due protagonisti è voluto entrare nel merito della questione cercando di mantenere un certo riserbo. Ad ogni modo, adesso che la cosa è, ormai, ufficiale, è stato possibile fare la comunicazione a tutti i follower. Sul profilo Instagram di Giulio Raselli, infatti, il giovane ha fatto un annuncio che vede coinvolta anche la sua compagna.

Nel caso specifico, l’ex tronista ha detto che è nato il loro “primo figlio”, ovvero, la nuova linea di gioielli. Giulio è già impegnato in questo settore, dato che il suo lavoro è produrre gioielli. Stavolta, però, ha deciso di arricchire la sua collezione dando luogo ad una linea studiata e perfezionata grazie anche all’aiuto della sua lady. A partire da oggi, martedì 21 luglio, infatti, la linea è online ed è possibile procedere con gli acquisti. (Continua dopo la foto)

La reazione di Giulia D’Urso

Giulio Rselli ha fatto questo annuncio con grande orgoglio specie per i sacrifici fatti. A causa di questo progetto, infatti, il giovane è stato costretto a stare lontano dalla sua amata e tutt’ora non può condividere insieme a lei questa grande gioia. Ad ogni modo, nelle IG Stories in questione, il ragazzo ha spiegato di non vedere l’ora di fare ritorno nella casa in cui convive con la sua scelta.

Anche Giulia, dal canto suo, ci ha tenuto a condividere questa grande gioia sul suo profilo Instagram. La linea chaba.collectione è un grande traguardo anche per lei. Se il suo fidanzato, però, è ancora travolto da mille impegni per il nuovo lancio, lei è decisamente più libera. Questo pomeriggio, infatti, ha deciso di dedicarsi ad una giornata di relax in spiaggia in compagnia di amici.