Temptation Island, Antonella Elia in lacrime: “Ecco com’è finita con Pietro Delle Piane” [VIDEO]

Anticipazioni quarta puntata su Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane

Continua la programmazione di Temptation Island, il reality show dei sentimenti prodotto da Maria De Filippi e condotto per il settimo anno consecutivo da Filippo Bisciglia. Giovedì 23 luglio 2020 alle 21:20 su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata, quindi siamo alle battute finali di questa stagione.

Nelle ultime ore sui canali ufficiali dedicati al programma Mediaset sono state fornite delle video anticipazioni che riguardano una coppia in particolare. Stiamo parlando della soubrette ed ex gieffina Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. Si tratta di spoiler molto succosi che mostra l’ex valletta di Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello in lacrime. Per quale ragione? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate e il la clip dove la soubrette scoppia a piangere dopo essere rimasta stupita da qualcosa.

Antonella Elia piange per colpa di Pietro Delle Piane

Nella clip citata prima, girato durante il falò delle donne che andrà in onda giovedì 23 luglio 2020 in prima serata su Canale 5, Antonella Elia appare incredula di fronte alle immagini del fidanzato Pietro Delle Piane che le vengono mostrate.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 guarda terrorizzata il monitor e subito dopo ha esclamato: “Non ci credo, ma cosa fa?”. Qualche istante dopo è scoppiata in lacrime. Per quale ragione? Per caso la sua dolce metà ha commesso una sciocchezza oppure ha ceduto al corteggiamento di qualche tentatrice? (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web alle lacrime della Elia a Temptation Island

Sotto il video in questione dove si vede Antonella Elia piangere dopo aver visto un filmato sul fidanzato Pietro Delle Piane, il popolo del web ha iniziato a dire la sua. Ecco alcuni commenti apparso sotto il contenuto postato sui canali social di Temptation Island: “Pietro Delle Piane potrebbe essersi lasciato andare con qualche tentatrice”; “Sarà entrato nella casa delle single senza telecamere”.

Poi ci sono degli internauti che ironizzano: “Avrà bevuto due gin tonic, invece di uno come le aveva promesso…”. A questo punto per conoscere l’epilogo della coppia bisogna attendere il quarto appuntamento. Ma in tanti pensano che il fidanzato della soubrette abbia fatto il cascamorto con una ragazza che ha il ruolo di tentatrice. Sarà davvero così?