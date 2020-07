Antonella Clerici mai vista così: distesa in piscina e décolleté in primo piano [FOTO]

Antonella Clerici pronta a tornare sul piccolo schermo

Dopo un paio d’anni di ‘reclusione’ nella sua casa nel bosco piemontese, Antonella Clerici sta riscaldando i motori per il suo grande ritorno. Infatti, dopo che i vertici di Viale Mazini hanno liquidato Elisa Isoardi e cancellato dal palinsesto La prova del cuoco, la compagna di Vittorio Garrone sarà al timone di un nuovo format culinario.

Da settembre infatti, nella stessa fascia oraria che ha occupato per circa vent’anni, la professionista lombarda sarà alla guida di E’ sempre mezzogiorno, realizzato dagli studi Rai di Milano ma ci sarà anche un collegamento con la sua abitazione di Arquata. Maelle ultime ore la Clerici ha fatto parlare di sé per uno scatto pubblicato su una nota rivista.

Le parole della professionista sulla decisione della Rai

In una recentissima intervista rilasciata al magazine Oggi, Antonella Clerici si è detta più che soddisfatta per gli impegni che la tv di Stato le ha affidato. “Io non porto rancore, mai stata vendicativa. Con Teresa De Santis non ci siamo prese, ma penso che le cose non accadano per caso. In cuor mio sapevo che doveva solo passare ‘a nuttata. Il mio stop è servito per regalare a Maelle tutto il mio tempo”, ha confessato la professionista lombarda.

Come accennato prima, nella prossima stagione televisiva la compagna di Vittorio Garrone sarà al timone di È sempre mezzogiorno, al posto de La prova del cuocom ma anche in un talent in prima serata, dal titolo The Voice Senior.

Antonella Clerici giunonica in piscina: la foto fa il giro del web

Oltre all’intervista rilasciata al periodico diretto da Umberto Brindani, Antonella Clerici ha anche aperto le porte della sua villa in Piemonte ai fotografi della rivista Oggi. La professionista Rai si è fatta vedere nella sua intimità di coppia, insieme al compagno Vittorio Garrone.

E tra gli scatti del servizio, una in particolare ha destato l’attenzione dei lettori. Nello specifico mostra l’ex conduttrice del cooking show La prova del cuoco in piscina, con un costume intero che proprio non riesce a contenere le sue abbondanti forme, in particolare il décolleté- Ecco l’immagine in questione che in pochissimo tempo ha fatto il giro del web: