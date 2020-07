Francesca Pascale lascia Silvio Berlusconi. Il Cavaliere la risarcisce con una cospicua ‘buonuscita’

Francesca Pascale lasciata da Silvio Berlusconi riceve una buona uscita da 20 milioni di euro

Francesca Pascale si lascia con Silvio Berlusconi e la loro storia arriva alla fine. Infatti, oramai nell’ultimo periodo i rumors circa la fine del loro rapporto anche prima del lockdown si erano fatti molto insistenti. Ha avuto, però una buonuscita da parte dell’ex Presidente del Consiglio.

Il leader di Forza Italia ha voluto lasciare alla donna un premio di 20 milioni di euro e anche un assegno di un milione di euro all’anno. La bella Francesca è stata fidanzata con Berlusconi più di tutte le altre e se è vero che la sua buonuscita non ha niente a che vedere con quella dell’ex moglie Veronica Lario che riceve quasi un milione e mezzo al mese, c’è da dire che però ha avuto sicuramente un ottimo regalo.

Francesca Pascale e la storia con Silvio

La bella Francesca Pascale durante il periodo della quarantena è rimasta in Brianza nella sua villa da sola. Ha scoperto e letto che il premier aveva conosciuto un’altra donna, ovvero la deputata Marta Fascina anche lei napoletana e che stava trascorrendo la quarantena insieme a lei.

In pratica, quando è stato chiesto all’ex presidente del Consiglio quale era stato il finale della sua storia con la bella Francesca, Silvio Berlusconi aveva detto che le vorrà sempre bene facendo capire che oramai il rapporto tra i due era finito. Lei dal canto suo ha detto che Silvio le mancherà molto perché l’aveva sempre trattata come una regina.

Il futuro di Francesca

Adesso accanto al presidente Silvio Berlusconi non c’è più Francesca Pascale ma la deputata Azzurra, Marta Fascina. Francesca dovrà ricostruire la sua vita, ma sarà certo più facile visto che ha avuto una buonuscita da 20 milioni di euro. La 35enne, sta trascorrendo l’estate insieme ad una sua carissima amica, ovvero Paola Turci.

Le due sono state fotografate in barca insieme. A quanto pare lei è rimasta molto male dell’atteggiamento del suo ex compagno però la buonuscita e il mantenimento da un milione di euro all’anno, di sicuro saranno in grado di colmare questo vuoto. Del resto lei è così giovane e ha tutto il tempo di ricostruirsi una vita cercando di dimenticare gli anni passati accanto a Silvio Berlusconi.