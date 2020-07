Oroscopo 28 luglio 2020: incertezze sul lavoro per i Cancro, Acquario nervosi

L’Oroscopo del 28 luglio denota una certa ripresa per i nati sotto il segno del Capricorno, specie per quanto riguarda le questioni sentimentali. Incertezze sul lavoro per i Cancro

Oroscopo fino a Vergine

Ariete. Molte volte siete ostinati a far andare le cose in un modo ben preciso. Nella vita, però, spesso capita di doversi adattare alle circostanze e trovare il lato positivo in ogni cosa. In amore siete passionali e travolgenti. Se siete single approfittate di questo momento per fare nuove conoscenze.

Toro. Oggi vi sentirete propensi a instaurare nuovi rapporti e fare nuove conoscenze. Attenzione, però, a non lasciarvi prendere troppo nella sfera emotiva, perché potreste rischiare di rimanere delusi. In amore dovete essere cauti, potrebbero esserci delle spese impreviste.

Gemelli. Questo è il momento di agire e di risolvere eventuali questioni in sospeso che sono presenti sul vostro cammino. Sia in amore sia nel lavoro sarete più risoluti. Prestate attenzione ai rapporti di coppia di vecchia data, potrebbe esserci un po’ di monotonia e routine.

Cancro. L’Oroscopo del 28 luglio vi preannuncia un periodo un po’ incerto dal punto di vista lavorativo. Delle cose si stanno gradualmente smuovendo, ma non esattamente come vi eravate immaginati. In amore, invece, dovete essere calmi e affrontare con pacatezza le eventuali discussioni che si presenteranno.

Leone. Se state pensando di cambiare lavoro o apportare delle modifiche alla vostra attività prestate attenzione a tutti i pro e i contro. In amore c’è un buon clima per fare progetti importanti, anche se spesso venite pervasi dai dubbi e dalle incertezze. Seguite il vostro cuore e non sbaglierete.

Vergine. Buone opportunità per quanto riguarda la sfera lavorativa. In questo periodo sono favoriti i cambiamenti. In amore c’è un po’ di agitazione, ma semplicemente perché vorreste che il partner vi facesse capire di essere sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Ad ogni modo, non forzate il corso degli eventi.

Previsioni 28 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo è un periodo un po’ turbolento, ma lo è in senso positivo. Il motivo di tanto movimento risiede nel fatto che ci sono molte cose che stanno per cambiare attorno a voi. In amore ci sono delle decisioni da prendere, mentre nel lavoro potrebbero essere in vista dei cambiamenti.

Scorpione. La Luna entra nel vostro segno e come al solito questo vi rende un po’ guardinghi. Nella giornata odierna avrete una scarsa propensione a credere a ciò che vi diranno le persone che vi circondano. Anche nei rapporti di coppia sarete portati a diffidare e a mettere in discussione ogni cosa.

Sagittario. L’Oroscopo del 28 luglio vi esorta ad investire o a concludere affari. Questo vuol dire che sono favoriti i cambiamenti. Anche in amore ci sarà un periodo alquanto positivo caratterizzato da tranquillità. Se ci sono delle cose da mettere in chiaro nei rapporti di coppia, fatelo adesso.

Capricorno. Molti dei nati sotto questo segno si troveranno a vivere una fase di rinascita e ripresa per quanto riguarda la sfera lavorativa. Se durante il lockdown avete vissuto momenti burrascosi, questo è il momento di riprendere in mano la vostra vita. Anche in amore ci saranno dei chiarimenti importanti.

Acquario. Vi sentite stanchi e scocciati. Urge assolutamente una vacanza o comunque una piccola pausa dalle mille preoccupazioni che attanagliano la vostra vita in questo momento. In amore la serenità di coppia potrebbe risentire di questa vostra stanchezza e questo senso di insoddisfazione.

Pesci. Se state facendo il tira e molla sul chiedere al vostro capo una promozione, questo è il momento di agire. Oggi sarete carismatici e pieni di energia, fattori che, sicuramente, giocheranno a vostro vantaggio. In amore vi sentite più sicuri di voi e pronti a cimentarvi in nuove relazioni.