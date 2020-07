Belen Rodriguez sta male? Le dichiarazioni di mamma Veronica Cozzani

Belen Rodriguez sempre al centro del gossip

Da qualche settimana sul web e sulle riviste di pettegolezzi non si fa altro che parlare della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo l’allontanamento avvenuto in pieno lockdown, la soubrette argentina è apparsa particolarmente sofferente su Instagram.

Tuttavia, anche se ha parlato di un momento molto difficile, non ha voluto svelare ai follower cosa sia realmente successo col ballerino napoletano. Ovviamente coloro che si occupano di gossip ci hanno ricamato sopra delle storielle, parlando di numerosi tradimenti da parte del conduttore di Made in Sud nei confronti della moglie. Inoltre c’è chi ha buttato nel calderone anche Alessia Marcuzzi.

Le parole della madre di Belen Rodriguez

Quelle poche volte che Belen Rodriguez ha parlato del momento no su Instagram ha fatto trapelare tutta la sua sofferenza per la fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino. Lei ha messo tutte le sue forze ed impegno per andare avanti, ma a quanto apre qualcosa di più forte ha fatto si che si interrompesse tutto. Ora la padrona di casa di Tu si que vales potrebbe aver ritrovato la felicità al fianco dell’imprenditore partenopeo Gianmaria Antinolfi.

Per consolarsi e non pensare più al passato, la modella ha chiesto il supporto dei suoi familiari, in particolare i genitori dove la donna ha sempre trovato comprensione ed affetto. Il punto di riferimento di Belen è la madre Veronica Cozzani, che ha sempre sostenuto le scelte dei suoi tre figli. In un post su Instagram, la donna ha replicato ad una follower sottolineando: “Sempre dalla parte dei miei”.

Veronica Cozzani sostiene a spada tratta la sua famiglia

La madre di Belen Rodriguez ha affermato ancora una volta la scelta di intervenire sempre a sostegno dei figli e del marito Gustavo perché per loro prova un amore incondizionato. In questo momento così complicato per la sua primogenita, l’intera famiglia Rodriguez si è stretta intorno alla soubrette. Lei in questo ultimo periodo è stata costretta a prendere in delle decisioni molto importanti.

Ultimamente i giornali e siti di pettegolezzi mostrano la madre di Santiago in compagnia del manager partenopeo Gianmaria Antinolfi. Dopo averli paparazzati in barca, i due sono stati visti insieme anche ad Ibiza. Un’ennesima dimostrazione che giorno per giorno il loro rapporto sta diventando sempre più solido.