Federico Fashion Style, perde le staffe e si vendica così (VIDEO)

Perde la pazienza Federico Fashion Style e si vendica della cliente vip, nientemeno che Aida Yespica, con la quale inscena un bel siparietto

Amatissimo dalle vip e ricercatissimo, Federico Fashion Style, nome d’arte di Federico Lauri, è l’hair stylist del momento. Tutte lo vogliono e tutte lo cercano per farsi acconciare i capelli da lui. Protagonista famoso de Il Salone delle Meraviglie, lo show in onda su Real Time, Federico sta vivendo un momento d’oro. Il giovane stilista di Anzio ha inaugurato di recente un nuovo salone a La Rinascente di Roma.

Numerose le clienti vip affezionate allo stilista, fra cui Tina Cipollari, Valeria Marini, Giulia De Lellis. Fra le vip che compaiono sul suo profilo Instagram c’è anche Aida Yespica, ed è proprio con lei che ha inscenato un simpatico siparietto. Cosa hanno fatto i due insieme? Sul profilo Instagram dell’hair stylist, come riportato dal sito Funweek, è apparso un video in cui la showgirl venezuelana si stava facendo fare lo shampoo.

Federico Fashion Style si vendica della cliente vip

Mentre Federico Fashion Style stava lavando i capelli di Aida, questa gli ha chiesto di fare attenzione al trucco. La Yespica ha dunque coperto con le mani il volto per non far arrivare l’acqua e farla scorrere liberamente. Federico le ha dunque chiesto di levare le mani, ma lei non ha voluto e lo stilista ha fatto qualcosa di incredibile.

La reazione di Federico ha lasciato sbalorditi i follower! Ma cosa è successo? Spinto da un raptus di nervosismo, Federico si è vendicato e ha gettato l’acqua in faccia ad Aida, rovinandole il trucco. Ma non è vero!!! Infatti, le parole successive nel post lasciano intendere che si è trattato di uno scherzo.

Aida complice dello scherzo con Federico

La Yespica era d’accordo con Federico e insieme hanno architettato lo scherzo per renderlo credibile. E poi, basta leggere le parole dello stilista per capire che è stata davvero una montatura. Federico ha detto che sicuramente molti colleghi parrucchieri avrebbero desiderato essere al suo posto.

E quando le clienti dicono di fare attenzione al trucco qualche volta sarebbe davvero il caso di vendicarsi. Invece, quello fatto da Federico e Aida era solo una imitazione di un video che gira sul web. Federico Fashion Style invece dice parole affettuose alla Yespica, chiamandola amor mio e questo rivela la profonda amicizia che c’è fra i due.