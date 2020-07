Pierluigi Diaco, la frecciatina velosa a Katia Ricciarelli a Io e Te: “Che falsità…”

Frecciata velenosa di Pierluigi Diaco a Katia Ricciarelli

Nel terzo appuntamento settimanale di Io e Te in onda mercoledì 29 luglio 2020, il padrone di casa Pierluigi Diaco ha avuto un dialogo cin la compagna d’avventura con Katia Ricciarelli. L’ex moglie di Pippo Baudo, come ha sottolineato lo stesso conduttore, non ha fatto caso al suo nuovo taglio di capelli.

A quel punto la cantante lirica gli ha fatto sapere di essersene accorta, ma il giornalista non ci è cascato, anzi, ha le ha lanciato una frecciatina velenosa: “Che falsità! Tu sei disattenta. Non riesco ad attirare la tua attenzione”. Questo divertente siparietto è avvenuto qualche minuto prima di leggere alcune delle lettere che lo stesso Diaco riceve quotidianamente da parte del pubblico di Rai Uno.

La confessione commovente di Katia Ricciarelli a Io e Te

Chi segue ogni giorno Io e Te, sa perfettamente che da qualche tempo a questa parte il conduttore Pierluigi Diaco fa vedere al pubblico di Rai Uno delle lettere che riceve. In barbara all’era digitale, il giornalista preferisce ancora avere tra le mani un foglio di carta con su scritte delle parole con l’inchiostro.

In una missiva in particolare si parlava di alcuni figli che vedono a madre innamorata di un uomo che spesso si reca nella loro abitazione. Una circostanza che dà molto fastidio ai ragazzi. La lirica Katia Ricciarelli si è trovata in grosse difficoltà, dicendo: “Questa cosa mi angoscia”. Il motivo? All’epoca sua mamma le disse che se avesse trovato una persona cui provava un sentimento, lei sarebbe scappata di casa.

Ascolti sotto la media per Io e Te di Pierluigi Diaco

A Io e Te Katia Ricciarelli ha fatto una confessione davvero inaspettata. Dopo le parole commoventi della cantante lirica, il padrone di casa Pierluigi Diaco, per rispettare le norme anti-covid e non ha potuto abbracciarla. Non essendoci stato un contatto fisico, il giornalista ha espresso la sua vicinanza sotto forma di parole: “Vorrei darti un bacio”.

Gesto che è stato apprezzato tantissimo dall’ex moglie di Pippo Baudo. Nel frattempo gli ascolti del contenitore pomeridiano di Rai Uno non sono per niente esaltati, infatti dal lunedì al venerdì viene sempre battuto dalle soap opera di Canale 5: Una Vita Acacias 38 e DayDreamer – Le Ali del Sogno.