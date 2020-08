DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni martedì 4 agosto: Aydin indaga sul passato di Sanem

Quarantesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione della soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Purtroppo lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir la prossima settimana si fermerà per la consueta pausa di Ferragosto.

Uno stop di cinque puntate, infatti il lunedì successivo riprenderà ad andare in onda. Le anticipazioni del prossimo appuntamento rivelano che la perfida Aydin inizierà ad indagate nel passato di Sanem per screditarla davanti a Can.

I genitori di Sanem scoprono che la figlia ha saldato il loro debito

Le anticipazioni del 40esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda martedì 4 agosto 2020, svelano che il team della Fikri Harika inizierà a montare il set per iniziare le registrazioni dello spot pubblicitario scritto da Sanem. La Aydin raggiungerà un grande traguardo, perché diventerà stagista come copywriter. Purtroppo, però, avendo a disposizione pochi soldi per lo spot, Cakat Ishan, il nuovo proprietario del negozio dei genitori della giovane aspirante scrittrice, non rimarrà fermo.

Nello specifico, quest’ultimo sarà in grado di persuadere i commercianti del quartiere a farsi dare del denaro ma con un atteggiamento poco consono dall’agenzia di Can. Il tutto per farsi pagare l’affitto delle location e per le varie comparse. Intanto, Mevkibe sospetterà che la donna che ama abbia estinto il debito con l’aiuto del fotografo, quando Halil le comunicherà che loro secondogenita ha saldato l’importo che gli dovevano.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Aydin trama alle spalle di Sanem

Gli spoiler della prossima puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che la perfida Aydin interrogherà Ayhan per scoprire dove ha preso il denaro Sanem. A quel punto la sorella del fotografo è modello sembrerà confermare la versione della sua migliore amica. Subito dopo Aylin, mentre le riprese del nuovo spot non saranno ancora iniziate, si precipiterà da Melahat facendo finta di fare la manicure.

Ma il vero obiettivo della donna, invece, sarà quello di venire a conoscenza di qualche scheletro nell’armadio della Aydin. In pratica la fidanzata nascosta di Emre vorrà screditare la giovane aspirante scrittrice agli occhi del fotografo. I due innamorati, non sapendo che qualcuno sta tramando alle loro spalle trascorreranno più tempo possibile insieme. Ma anche stavolta gli imprevisti saranno dietro l’angolo.