Harry Styles il cantante inglese fa Jogging per le strade romane

A Roma sbarca Harry Styles che si concede un po’ di corsa di mattina per le strade di Roma

Harry Styles è arrivato a Roma per la gioia di tutte le sue fans. Il cantante dei One Direction, come si legge dal settimanale Chi, deve stare in città per degli impegni professionali. Vuole anche godersi la bellezza di Roma nel periodo successivo al lockdown e cercare di riscoprire, la musica e i suoi ritmi più soavi e leggeri. Ogni mattina, anche se fa molto caldo, va a fare una lunga corsa per le strade della capitale e riesce anche nascondersi dalle fans che sono pronte ad assalirlo per incontrarlo almeno una volta.

Il noto cantante inglese è diventato molto famoso insieme al gruppo amato da tutti e, dopo che la band si è sciolta, ha iniziato la carriera da solista ed ha avuto già tanti riconoscimenti. Ad oggi, sono tantissimi i suoi fans.

Gli impegni di Harry Styles in Italia

Dopo un giro a Modena come ha spiegato Ciak Generation, Harry Styles è arrivato nella capitale ma è pieno di impegni lavorativi. Oramai da diverse settimane è in Italia e dopo essersi fermato in Emilia Romagna per un po’ di tempo, è arrivato a Roma. Da quando è qui, una delle attività che preferisce fare più di tutte, ogni giorno, la mattina molto presto è il jogging. Questo fa ben sperare alle sue fans di poterlo incontrare.

Si cerca di capire il cantante inglese per quanto tempo si tratterrà nella capitale e probabilmente, con le temperature così alte è possibile che si sposterà verso le coste, magari sia quelle laziali che verso il sud Italia. Molti pensano che la sua prossima meta sarà la Costiera Amalfitana se non Capri, la Sardegna o la Puglia. Del resto sono proprio queste le mete più gettonate dai vip provenienti da ogni parte del mondo.

La caccia al cantante

Da quando si è diffusa la notizia, oramai le fans cercano Harry Styles disperatamente a Roma. E’ stato avvistato mentre correva a piedi in piena tenuta da allenamento. Il noto cantante inglese dei One Direction si dice molto felice di come sta andando la sua carriera da solista dopo lo scioglimento del noto gruppo.

Adesso, tutte cercano di incontrarlo almeno una volta per fare una foto ricordo insieme a lui mentre lui a testa bassa ed evitando clamori, sta lavorando al prossimo singolo.