Andrea Cerioli, foto piccante su Instagram, le fan impazziscono: “Wow, che pacco…” (FOTO)

Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di pubblicare una foto su Instagram parecchio piccante. Si tratta di uno scatto che lo ritrae in intimo e che mette in bella mostra tutte le sue grazie.

Lo scatto, naturalmente, è divenuto virale in pochissimo tempo e le fan sono letteralmente impazzite. Anche diverse pagine di gossip hanno condiviso il contenuto in quanto il dettaglio messo in evidenza è davvero prorompente.

La foto bollente di Andrea Cerioli

Tra i tronisti più anticonvenzionali della storia di Uomini e Donne c’è, sicuramente, Andrea Cerioli. Il ragazzo, infatti, avrebbe dovuto fare la sua scelta in grande stile all’interno di una villa, ma decise di andare via anticipatamente. Dopo aver dato luogo ad un’esperienza fallimentare la prima volta, nella seconda occasione ha deciso di bruciare le tappe. Non appena si è reso conto di provare qualcosa per Arianna Cirrincione ha deciso di andare via e conoscerla al di fuori.

In effetti, i loro sentimenti erano veri in quanto, a distanza di tempo, i due sono ancora insieme felici e sereni. Entrambi sono parecchio presenti sui social e proprio poche ore fa Andrea Cerioli ha pubblicato una foto bollente. Il giovane si è messo davanti allo specchio in intimo ed ha fatto uno scatto con la sua fotocamera professionali. L’immagine è molto sensuale, ma ha scatenato le fan specie per un dettaglio. (Continua dopo il post)

I commenti di Arianna

Lo slip indossato, infatti, sembra mettere molto in risalto le sue parti basse, pertanto, i commenti di molte utenti non sono mancati. Diverse persone hanno dichiarato di necessitare di un ricovero dopo aver preso visione della foto di Andrea Cerioli. Ad ogni modo, il protagonista dello scatto ha preferito non gettare benzina sul fuoco rimanendo in silenzio.

Stessa strada pare sia stata adoperata anche da Arianna. La sua fidanzata, che solitamente è molto gelosa, non è intervenuta per commentare la vicenda. la ragazza si è solo soffermata a divulgare tra le sue Ig Stories un comportamento assurdo assunto dal suo fidanzato. Nel dettaglio, dato che lei è stata assente per alcuni giorni, Andrea ha vissuto da solo. In tale periodo, però, non ha fatto altro che ordinare cibo d’asporto e acquistare prodotti nei bar, tutti comportamenti reputati vergognosi dalla Cirrincione. Anche in questo caso, però, Andrea è sembrato alquanto impassibile.