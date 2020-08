La vita in diretta estate, Marcello Masi vuota il sacco: “Io e Andrea Delogu facciamo a botte”

La confessione di Marcello Masi su Andrea Delogu

Tra due settimane la versione estiva de La vita in diretta concluderà il suo ciclo. Nel frattempo uno dei due conduttori, ovvero Marcello Masi ha rilasciato una lunga e curiosa intervista al noto magazine TvMia. In quell’occasione l’e direttore del Tg2 ha parlato del suo rapporto con Andrea Delogu. Alla fine il giornalista ha ammesso: “Prima di ogni puntata del mio programma La vita in diretta estate, la mia collega Andrea Delogu e io facciamo a botte”.

Per evitare fraintendimenti, il professionista ha chiarito che non si danno botte realmente ma in poche parole mettono in scena, prima di partire col format di Rai Uno, un piccolo combattimento di arti marziali. Per chi non lo sapesse, la conduttrice pratica tale sport sin da quando era piccola, di conseguenza in questi due mesi ha insegnato qualche mossa al collega.

Le insicurezze di Marcello Masi a La vita in diretta estate

A La vita in diretta estate, ormai giunta quasi al termine, oltre ad un combattimento di arti marziali, i due padroni di casa Marcello Masi ed Andrea Delogu condividono qualcos’altro. Per stemperare la tensione prima dell’avvio della trasmissione, l’ex direttore del Tg2 fa un gesto, a confidarlo è stato lui stesso al periodico TvMia: “Il primo giorno mi sono fatto una foto mentre attendevo di iniziare: da allora continuo a farlo. È un attimo di spensieratezza per vincere il nervosismo che spesso condivido con Andrea”.

Il noto giornalista della tv di Stato, parlando sempre del suo rapporto con l’ex iena ha aggiunto che nonostante lui sia un dipendente della Rai da oltre tre decenni, prima di iniziare questa esperienza professionale aveva il timore di non essere all’altezza. Successivamente, però, anche grazie alla sintonia trovata con Andrea Delogu è riuscito a superare tutte le sue paure.

Il giornalista dopo la vita in diretta estete condurrà di nuovo Linea verde life

Intervistato dal settimanale TvMia, Marcello Masi ha spiegato anche che quest’anno ha rinunciato alle vacanze estive. “Oltre a La vita in diretta estate due volte alla settimana sono impegnato con le riunioni di redazione per il programma Linea verde life”, ha confidato l’ex direttore del Tg2.

Tuttavia il professionista di casa Rai ha sottolineato pure di essere particolarmente contento di aver rinunciato alle ferie per essere al timone de La vita in diretta estate, storico rotocalco pomeridiano della prima rete al fianco della collega Andrea Delogu. Ricordiamo che a metà del prossimo mese Masi al sabato tornerà con Linea verde life.