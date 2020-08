DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni lunedì 31 agosto: Can e Sanem bloccati in ascensore

Cinquantaquattresimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir sta giungendo alla conclusione, almeno con l’orario attuale. Infatti, al momento non sappiamo in che fascia verrà posizionata dopo il ritorno del dating show Uomini e Donne.

Gli spoiler della prossima puntata svelano che Can e Sanem rimarranno bloccati in ascensore e lì sigilleranno un patto. Tra loro da ora in poi ci sarà solo amicizia. Mentre Leyla si confiderà con Osman, sempre più innamorato di lei.

Ca e Sanem stringono un patto in ascensore

Le anticipazioni del 54esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 31 agosto, rivelano che Sanem e Can avranno un chiarimento. Il primogenito di Aziz e la Aydin, mentre si troveranno inaspettatamente bloccati in ascensore, di conseguenza saranno costretto a parlare. Lì dentro stringeranno un accordo dicendo che tra loto ci potrà essere solamente un rapporto d’amicizia.

Sarà davvero così? Prima dell’accordo, però, la giovane aspirante scrittrice e il Divit saranno in procinto di darsi un bacio. L’affascinante ragazzo fermerà la donna che ama dicendole di non potersi più fidare di lei per paura che possa fargli di nuovo del male. Il fratello di Emre, però, sottolineerà alla Aydin di volerla avere sempre al suo fianco. Dopo essere stati salvati dai vigili del fuoco, Sanem dirà alla sua cara amica Ayhan di non aspettarla a casa sua, invece Can rinuncerà ad uscire con Deren.

Can e Sanem dormono nella stessa abitazione

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Sanem dopo provato più volte a chiamare la madre Mevkibe al telefono, dirà al suo datore di lavoro di accompagnarla in albergo. Can approfitterà della situazione per convincere la giovane aspirante scrittrice a passare la notte con lui. I due protagonisti della soap opera turca, pur essendo molto stanchi, decideranno di mangiare qualcosa insieme.

E se il primogenito di Aziz darà la buonanotte alla Aydin nella stanza degli ospiti, Leyla farà notare al fotografo di avere un atteggiamento vergognoso nei confronti del fratello più piccolo. In più la segretaria della Fikri Harika continuerà a sfogarsi col macellaio Osman, che sarà sempre più innamorato perso di lei. In conclusione Ayhan e Cey Cey decideranno di trovare una soluzione per portare avanti la loro strampalata relazione sentimentale.