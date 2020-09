GF VIP, a rischio la partecipazione di Maria Teresa Ruta per l’incidente di suo fratello

In questi giorni sono trapelate delle notizie molto interessanti in merito ai concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione del Grande Fratello VIP. Tra i personaggi che entreranno nella casa più spiata d’Italia del GF VIP ci sono anche Maria Teresa Ruta, in coppia con sua figlia Guenda Goria.

La showgirl e conduttrice, però, in questi giorni è stata spiazzata da una triste notizia, suo fratello è stato investito da un’auto. Dopo attimi di sgomento, le sue condizioni sembrano essere stabili, ma ciò che i telespettatori si stanno chiedendo è se la donna deciderà comunque di entrare in casa.

L’incidente del fratello di Maria Teresa Ruta

Lunedì 14 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del GF VIP e la concorrente Maria Teresa Ruta potrebbe venir meno all’ultimo momento. Dopo l’ufficializzazione di tutti i concorrenti che prenderanno parte al reality show, sul web è stata diffusa una triste notizia che riguarda la showgirl. Suo fratello è stato travolto da un’auto mentre era in bicicletta. La vittima di questo increscioso avvenimento è stata immediatamente condotta all’ospedale Bufalini di Cesena.

Il cinquantenne è stato messo in prognosi riservata e solo da poco sono trapelate delle parziali notizie in merito. Nel dettaglio, sembrerebbe che le sue condizioni siano stabili. Ad ogni modo, oltre che capire quali siano le sue condizioni, molti telespettatori si stanno domandando quali siano le sorti della concorrente. La Ruta deciderà ugualmente di entrare nella casa?

Gli altri concorrenti del GF VIP

Al momento non c’è ancora una risposta effettiva. Ad ogni modo, l’ipotesi più probabile che che la donna attenda di sapere quali siano gli sviluppi delle condizioni di suo fratello e, di conseguenza, prenderà una decisione. A parte Maria Teresa Ruta, nel cast del GF VIP ci sono anche altri volti molto noti. Tra questi c’è Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blank, Flavia Vento, Matilde Brandi, Dayane Mello, Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Andrea Zelletta e altri.

Proprio quest’ultimo sta creando un po’ di scompiglio sul web. L’ex tronista di Uomini e Donne è fidanzato con Natalia Paragoni. I due, però, per diversi giorni non si sono mostrati sui social, quasi a lasciar intendere una crisi. Oggi, invece, sono ritornarti felici e sorridenti. Che stiano già preparando il terreno per entusiasmanti colpi di scena?