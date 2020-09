Grande Fratello Vip 5, Fausto Leali parla di Hitler e Mussolini: “Ha fatto delle cose buone…”

Polemica al Grande Fratello Vip 5

Lunedì scorso su Canale 5 è iniziata la quinta edizione del Grande Fratello Vip. In sole 24 ore sono accadute numerose cose come l’uscita di Flavia Vento nostalgica e preoccupata per i suoi cani. Ma anche la febbre di Tommaso Zorzi che è stato curato fuori e poi rientrato nella casa più spiata d’Italia.

Ma nelle ultime ore sul web si è sollevata una polemica. Il cantautore Fausto Leali durante il primo appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini avrebbe inneggiato a Adolf Hitler e il Duce Benito Mussolini.

Fausto Leali menziona Hitler e Mussolini: è polemica sul web

Tantissimi internauti hanno chiesto la squalifica immediata di un concorrente del Grande Fratello Vip 5. Stiamo parlando di Fausto Leali, dove nella serata iniziale del reality show targato Mediaset avrebbe inneggiato al Duce Benito Mussolini e Adolf Hitler. Effettivamente il professionista in diretta avrebbe detto: “Se fai nove cose buone e una cattiva verrai ricordato per quella cattiva, Mussolini ha fatto delle cose per l’umanità, ha fatto le pensioni. Poi è andato poi con Hitler, Hitler nella storia, Hitler era un fan di Mussolini”. Un’affermazione che ha sollevato un polverone mediatico sul web.

Dopo le lamentele da parte del popolo del web, la produzione della trasmissione condotta da Alfonso Signorini redarguirà il cantante? La passata edizione era accaduta qualcosa del genere e gli autori del format hanno punito il concorrente che ha trasgredito le regole.

Partenza col botto del Grande Fratello Vip 5

Ad esempio, lo scorso anno la concorrente Clizia Incorvaia è stata squalificata dal Grande Fratello Vip 4 per aver dato del ‘Buscetta’ ad Andrea Denver. Di conseguenza, in tanti si aspettano lo stesso trattamento per Fausto Leali. Il debutto della quinta edizione del programma di Canale 5 è partito con numerosi colpi di scena.

Ad esempio Flavia Vento ha abbandonato la casa di Cinecittà dopo solo un giorno, dicendo di non poter lasciare da soli i suoi cani. Mentre la contessa Patrizia De Blanck si è svestita di fronte alle telecamere e Pomeriggio Cinque involontariamente ha mostrato le immagini integrali. Intanto, vi ricordiamo che il prossimo appuntamento del GF Vip 5 è previsto per venerdì 18 settembre 2020 sempre in prima serata. Infatti, anche quest’anno sono previste due puntate a settimana.