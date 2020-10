Yari Carrisi provoca il padre Al Bano: “Festival di Sanremo? Non posso, ci va sempre lui”

Yari Carrisi lancia una provocazione ad Al Bano

Nella seconda parte de La vita in diretta in onda martedì 29 settembre 2020, il padrone di casa Alberto Matano ha affrontato un argomento molto delicato. Ovvero i cosiddetti ‘figli di…’ che non riescono a scrollarsi addosso questa ‘condizione’ perché spesso vengono etichettati e considerati raccomandati. Un esempio è Yari Carrisi, secondogenito di Al Bano e Romina Power ospite in collegamento dalla tenuta di Cellino San Marco.

A differenza del padre, il 47enne ha provato in tutti i modi di entrare nel mondo della musica a grandi livelli, ma purtroppo non ci è riuscito. A tal proposito il ragazzo ha lanciato una provocazione al genitore. Quando il giornalista gli ha chiesto se ha mai pensato di partecipare al Festival di Sanremo, lui ha risposto così: “Non posso mai andare a Sanremo perché ci va sempre mio padre”.

Il secondogenito di Al Bano Carrisi fa una precisazione a La vita in diretta

Intervistato da La vita in diretta, dopo la provocazione al padre Yari Carrisi ha voluto fare delle precisazioni su quello che ha letto ultimamente sui giornali e siti internet. In pratica, in questi ultimi giorni si è detto che lui e la fidanzata Thea Crudi volessero duettare insieme ad Al Bano e Romina Power.

Ma il 47enne, rivolgendosi al conduttore del rotocalco pomeridiano di Rai Uno, Alberto Matano ha asserito: “Non li vogliamo emulare. Certo, vorremmo cantare con loro, ma rispondevamo solo a una domanda. Noi vogliamo cantare con tutti, specialmente coi nostri familiari”.

Yari Carrisi sbotta a La vita in diretta

Ormai è ufficiale che Al Bano farà parte della giuria di The Voice Senior, il nuovo talent show di Rai Uno che andrà in onda a partire da novembre e guidato da Antonella Clerici. Da giorni, però, gira voce che il cantautore di Cellino San Marco sarà affiancato dalla quintogenita Jasmine, nata dalla sua relazione con Loredana Lecciso.

L’altro figlio, ovvero il 47enne Yari nella giornata di martedì è stato ospite a La vita in diretta di Alberto Matano. Ad un certo punto, però, il ragazzo che al momento è molto innamorato, si è un po’ spazientito perché non riusciva a replicare: “Se mi fate una domanda, mi piacerebbe pure rispondere”.