Oroscopo 3 ottobre 2020: nervi saldi per Leone, ricompense per i Bilancia

L’Oroscopo del 3 ottobre esorta i nati sotto il segno del Leone a non essere troppo impulsivi sul lavoro. I Bilancia, invece, verranno ricompensati. Nuovi progetti per Acquario

Previsioni 3 ottobre fino a Vergine

Ariete. Questo è un momento un po’ particolare per i nati sotto questo segno. Sarete pervasi dallo spirito della contraddizione, pertanto, è il caso di stare lontani dalle persone litigiose. Allo stesso tempo, però, siete acuti e lungimiranti e questo potrebbe condurvi verso decisioni molto importanti.

Toro. Oggi potreste essere un po’ troppo precipitosi. L’Oroscopo del 3 ottobre, infatti, vi esorta a mantenere la calma e a evitare di prendere decisioni affrettate. Specie sul lavoro potreste avere la tendenza a trascurare alcuni particolari. In amore, invece, non tollerate la routine.

Gemelli. Momento di cambiamento o di assestamento per quanto riguarda il lavoro. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, o state pensando di cambiare settore, valutate attentamente i pro e i contro. Se necessario, lasciatevi consigliare da chi ne sa più di voi.

Cancro. Nel corso della giornata odierna potrebbe esserci qualche discussione imprevista. Cercate di mantenere la calma e di evitare di dire cose che non pensate realmente. In amore ci sono delle novità in arrivo, così come nel lavoro. Per queste ultime, però, dovrete attendere un po’ di tempo in più.

Leone. Se a lavoro dovesse sorgere qualche intoppo, cercate di mantenere i nervi saldi. Questo non è il momento giusto per fare passi falsi in quanto c’è chi non sta aspettando altro che vedervi commettere un errore. In amore siete pronti a vivere un rapporto maturo, fatto anche di responsabilità.

Vergine. Venere entra nel vostro segno e questo sarà molto positivo per l’amore. I nati sotto questo segno si mostreranno molto premurosi nei confronti del partner e pronti ad ascoltare le sue esigenze. Non trascurate, però, voi stessi e la cura della vostra persona. Nel lavoro ci sono cambiamenti in vista.

Oroscopo fino a Pesci

Bilancia. In questo periodo saranno ricompensati i più bravi e quelli che si sono impegnati di più sul lavoro. In campo sentimentale, invece, dovete essere un po’ più pazienti e lasciare a chi avete di fronte il tempo necessario per manifestare i suoi sentimenti. Evitate le polemiche questo fine settimana.

Scorpione. Qualche novità potrebbe turbare la vostra routine. In realtà, non si tratterà di cambiamenti negativi, in quanto vi stimoleranno solamente ad essere un po’ più flessibili. In amore avete bisogno di continui stimoli e di novità. Se siete single, approfittatene per fare nuove conoscenze.

Sagittario. L’Oroscopo del 3 ottobre esorta i nati sotto questo segno a prestare molta attenzione al lavoro. Cercate di ponderare attentamente eventuali proposte che si presenteranno sul vostro cammino a breve. Non lasciatevi prendere dal vostro solito entusiasmo e dall’impazienza, valutate bene.

Capricorno. Oggi dovete prestare molta attenzione a come vi comporterete con gli altri. Evitate di dire cose a sproposito e siate un po’ più razionali. In amore potrebbero nascere delle discussioni e anche delle rotture. Il transito, però, è di breve durata, quindi è difficile che esse possano essere durature.

Acquario. Coloro i quali sono impegnati in nuovi progetti, in questo fine settimana potrebbero ricevere delle belle sorprese. In amore ci prospetta una giornata molto interessante e piena di sorprese. Sia se siete in coppia sia che siete single siete molto favoriti.

Pesci. Se avete dei problemi sul lavoro, molto presto essi verranno risolti. Questo è un periodo fatto di tanta risolutezza e attenzione, pertanto, saranno favoriti coloro i quali svolgono mestieri dove è richiesta precisione. In amore c’è una bella ripresa, specie per chi stava vivendo una storia travagliata.