GF Vip, lo staff di Tommaso pubblica la chat incriminata tra lui e Adua sull’incontro in albergo (FOTO)

Ieri sera al GF Vip si è molto parlato di una ipotetica chat intercorsa tra Tommaso e Adua, avvenuta prima di entrare nella casa del reality show. Tali messaggi testimonierebbero il fatto che i due si sono incontrati prima dell’ingresso, cosa che, invece, la Del Vesco ha negato.

L’influencer, allora, ieri ha dato al suo staff il consenso a pubblicare lo screen di quella parte di chiacchierata in cui i due si sono messi d’accordo sull’appuntamento. Diverse ore fa, infatti, è stato reso tutto noto.

La chat tra Tommaso e Adua

Tra gli argomenti più discussi nella puntata del GF Vip di lunedì 5 ottobre c’è stata la questione legata alle dichiarazioni di Adua contro Massimiliano Morra. La concorrente ha confidato a Matilde e Dayane che il suo ex fosse gay e durante la messa in onda ha ammesso le sue colpe. Dopo aver pronunciato queste parole, però, si è scusata con l’attore per il suo comportamento e i due si sono abbracciati.

A quel punto, però, è intervenuto Tommaso, il quale ha continuato a dire che in albergo lei e la Del Vesco si sono parlati e la ragazza gli ha confidato che Morra sia realmente omosessuale. Adua, però, ha negato di aver incontrato Tommaso e così quest’ultimo ha autorizzato il suo staff a pubblicare la chat in cui i due hanno preso appuntamento. Sul profilo Instagram di Zorzi, infatti, è apparso lo screen di una conversazione intercorsa con l’attrice in cui lei lo invita a raggiungerlo nella sua camera per potergli prestare una crema. (Continua dopo la foto)

La reazione di Adue alla “minaccia” di Zorzi

Da tale chat si evince chiaramente che Adua e Tommaso abbiano avuto un incontro prima di entrare nella casa del GF Vip, pertanto, la Del Vesco pare abbia mentito anche su questa cosa. Ad ogni modo, non ci sono prove che certifichino l’avvenuta conversazione intercorsa tra i due sulla sessualità di Massimiliano. Dopo la puntata, infatti, Zorzi ha informato la sua interlocutrice che sarebbe stata pubblicata la chat, ma lei non è sembrata intimorita.

La protagonista, infatti, gli ha chiesto se da tali messaggi si evincesse qualcosa in merito alle sue dichiarazioni su Morra e lui ha risposto di no, in quanto il tutto sarebbe avvenuto di persona senza le telecamere. A quel punto, Adua si è messa a ridere ed ha detto che, quindi, non ci fosse alcuna prova certificata.