GF Vip, dopo la puntata è scontro tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi: ‘Bugiarda patologica, non fare più l’attrice perchè reciti male’

Amicizia finita tra Adua e Tommaso. Dopo la puntata lo scontro tra i due è continuato con toni molto forti

GF Vip: è scontro tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi

Lunedì 5 ottobre in prima serata su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di Grande Fratello Vip. Gli argomenti sono stati molti ma uno in particolare ha tenuto incollati gli utenti dei social e i telespettatori.

Adua Del Vesco ha confessato di non aver mai avuto una storia con Massimiliano Morra, entrambi si sono prestati per una storia inventata, esattamente com’è stato per Adua e Gabriel Garko.

Non solo, ma Adua ha anche ammesso di aver detto davvero che Massimiliano è gay all’orecchio di Dayane quando nella puntata scorsa aveva negato. Ha chiesto scusa per questo, ma si è scagliata poi contro Tommaso Zorzi, il quale aveva affermato che lei avevo detto la stessa cosa a lui in albergo prima del programma.

Tra loro c’è stato uno scontro durante la diretta per questo. Adua ha detto che Tommaso le fa “schifo”, che si è inventato tutto. Mentre l’influencer ha immediatamente chiesto a chi gestisce i suoi social di far vedere i messaggi che si sono scambiati come prova che in albergo si sono visti e hanno parlato. La lite tra i due è andata avanti a puntata terminata. Ecco qui di seguito che cosa si sono detti.

Tommaso contro Adua: ‘Smetti di fare l’attrice, reciti male’

Tommaso Zorzi, ancora arrabbiato e furioso per ciò che è accaduto in puntata e per il fatto che Adua abbia negato l’incontro tra loro in albergo, si è scagliato contro di lei dopo la puntata. L’influencer le ha ribadito il fatto che ha mentito spudoratamente, sia sul fatto dell’albergo, sia la puntata scorsa, quando stringendo il rosario, giurava a Massimiliano di non aver detto che era gay. Tommaso l’ha etichettata come una “bugiarda patologica”, ma Adua gli ha fatto segno di andarsene: “Aria, non ti permetto più di usarmi“.

Adua continuava a dire di sentirsi usata per visibilità e Tommaso si è difeso dicendo che lei non è nessuno, lui sa fare molte cose e di certo non ha bisogno di lei per emergere. Alla fine lui le ha fatto un ultimo appunto prima di andarsene: “Smettila di fare l’attrice perchè reciti davvero male“. Che cosa ne pensate?