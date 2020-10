Anticipazioni Uomini e Donne oggi pomeriggio: Simone chiude con Daniela dopo essere stati a letto insieme

La puntata di Uomini e Donne di oggi pomeriggio, venerdì 9 settembre, riprenderà esattamente da dove si era interrotta la precedente punto al centro dello studio, dunque, siederà Michele, il quale sta conoscendo Roberta, Veronica e Carlotta.

Il cavaliere dirà di essersi trovato molto bene soprattutto con l’ultima delle tre. Successivamente, si verificherà un episodio alquanto imbarazzante. Una coppia rivelerà di essere stata a letto insieme e lui deciderà di interrompere la conoscenza in quanto non soddisfatto da questo incontro.

Oggi pomeriggio dibattito tra Michele, Roberta e Carlotta

Nel corso della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne vedremo chi Michele racconterà come si è trovato con le tre donne che sta frequentando. Il cavaliere dirà di essersi trovato molto bene con Carlotta, sta di fatto che tra loro c’è stato anche un bacio. L’avvicinamento tra i due è avvenuto a seguito di una nottata trascorsa insieme fino alle 4 del mattino. Roberta rimarrà molto male di questa informazione, specie perché non era stata informata dal protagonista di tutto questo.

Michele, allora, confesserà alla donna che, nonostante si sia trovato molto bene con Carlotta, è molto più attratto da lei. Tale considerazione non farà certamente piacere alla biondina. Ad ogni modo, questo non sarà l’unico dibattito particolarmente acceso della puntata. In seguito, infatti, siederanno al centro dello studio Simone, Daniela, Valentina e un’altra dama.

Caos a Uomini e Donne tra Simone e Daniela

L’esponente del parterre maschile racconterà di aver trascorso molto tempo insieme a Daniela. Il protagonista è stato anche al compleanno di lei e l’ha sorpresa anche con un gesto inaspettato realizzato dinanzi parenti e amici della donna. Nello specifico, le ha fatto una dedica e l’ha baciata davanti a tutti. Dopo la splendida serata, i due hanno trascorso anche la notte insieme. Durante il racconto, però, Simone dirà di non essere più interessato a continuare la conoscenza della dama.

Questa notizia sconvolgerà i presenti alla puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, i quali non riusciranno a comprendere le motivazioni celate dietro questa decisione improvvisa. Dopo diversi screzi, emergerà la verità. I due confesseranno di essere stati a letto insieme e lui lascerà intendere di non essere rimasto soddisfatto da tale incontro. Proprio per tale motivo sembrerà intenzionato a chiudere la conoscenza. ovviamente i presenti studio non potranno fare a meno di attaccare l’uomo. Il più agguerrito sarà soprattutto Gianni, che accuserà l’uomo di essere poco galante.