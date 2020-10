Carlo e Cecilia di Uomini e Donne si sono lasciati: “Ho fatto finta che andasse tutto bene” (FOTO)

In queste ore Carlo e Cecilia, ex di Uomini e Donne, hanno annunciato la loro separazione. La coppia ha deciso, di comune accordo, di interrompere la conoscenza dopo 5 mesi. Entrambi hanno divulgato l’informazione attraverso i loro social, in modo tranquillo e diplomatico.

Stando a quanto emerso, dunque, sembra che tra i due non sia scattato l’amore. In particolar modo, pare che sia stato Pietropoli a rendersi conto di non riuscire a dare alla ragazza tutto ciò di cui lei aveva bisogno. Vediamo quali sono le loro reciproche dichiarazioni.

Le parole di Cecilia di Uomini e Donne

Carlo e Cecilia hanno spiegato attraverso delle Instagram Stories di essersi lasciati dopo 5 mesi dall’uscita da Uomini e Donne. La prima a parlare è stata la Zagarrigo, la quale si è mostrata ai fan in una veste un po’ diversa. Con tono dimesso e serio, infatti, ha spiegato di essere giunta alla conclusione di interrompere la storia con Carlo. Per tempo ha finto che andasse tutto bene in quanto voleva essere sicura della decisione. Dopo aver riflettuto a fondo ha capito di non essere amata dal suo uomo così come merita e così, come forse lei voleva bene a lui.

Ad ogni modo, l’ex corteggiatrice ha spiegato di non serbare rancore verso il suo ex, in quanto la decisione di chiudere è stata presa di comune accordo. Pietropoli resterà sempre una persona importante per lei. Il ragazzo è stato in grado di farle vivere 5 mesi bellissimi, per cui non riesce ad odiarlo. Quando una persona comprende di non essere amato, però, non può che fare un passo indietro. (Continua dopo la foto)

Le dichiarazioni di Carlo

Subito dopo Cecilia, anche Carlo è andato sui social per parlare ai fan che hanno seguito il loro percorso a Uomini e Donne. Anche lui ha detto che la Zagarrigo sia una persona stupenda, che le ha dato davvero tanto. Tuttavia, nonostante la conoscenza sembrava procedere a gonfie vele, lui si è reso conto che non è scattata la scintilla.

Per tale ragione, ne ha parlato con lei e i due hanno scelto di separarsi. Anche le sue parole, però, sono state estremamente benevole e colme di affetto per la sua ex, sta di fatto che le ha augurato il meglio. Purtroppo, però, nessuno dei due riesce ad andare avanti in un rapporto in cui manca l’elemento fondamentale, ovvero, l’amore.