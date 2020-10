DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di domenica 11 ottobre: Can in carcere dopo aver picchiato Fabbri

Appuntamento domenicale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Le anticipazioni rivelano che Enzo Fabbri continuerà a far pressione su Sanem. Un atteggiamento che di certo non piacerà a Can. Infatti quest’ultimo deciderà di intervenire chiedendo al suo socio di rinunciare alle sue quote all’interno della società fondata da Aziz.

Ricordiamo che l’imprenditore italo-francese, per evitare il fallimento della Fikra e la conseguente chiusura, aveva comprato alcune quote azionarie salvando l’agenzia con a capo i fratelli Divit. Ora, però, l’atteggiamento ossessivo dell’uomo nei confronti della Aydin non andranno giù all’affascinante fotografo che deciderà di affrontarlo e tra loro voleranno delle scintille.

Can prende a pugni Enzo Fabbri: il fotografo nei guai

Gli spoiler della puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda domenica 11 ottobre 2020, rivelano anche che Can si precipiterà in ufficio da Enzo Fabbri per fargli la sua proposta. Nella testa del Divit c’è la convinzione che l’imprenditore di origini italiane farà un passo indietro e ridargli le quote azionarie acquistate precedentemente.

Purtroppo tutto questo non accadrà e la situazione tra i due uomini diventerà insostenibile. Infatti, quando l’uomo comunicherà la sua intenzione di non voler lasciare la Frika, il fotografo reagirà in modo brusco arrivando a prenderlo a pugni.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Can Divit finisce in carcere

Le anticipazioni dell’appuntamento odierno di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano pure che Fabbri deciderà di denunciare Can per l’aggressione subita. Infatti, nell’ufficio dell’imprenditore si precipiterà la Polizia per portare via il fotografo. Cosa accadrà a questo punto? La situazione del primogenito di Aziz dopo l’arresto sarà abbastanza complicata e il il ragazzo dovrà fare i conti con la giustizia.

Nel frattempo Sanem proverà in tutti i modi di far uscire l’uomo che ama alla follia da dietro le sbarre. Ci riuscirà? Stando agli spoiler la giovane aspirante scrittrice sarà costretta ad accettare la proposta di Fabbri tradendo il Divit. Ricordiamo che la programmazione della nota soap opera turca di Canale 5 continua ad andare in onda il sabato e la domenica pomeriggio prima di Verissimo di Silvia Toffanin e Domenica Live con Barbara D’Urso.