Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 14 ottobre: Nicola e Armando conquistati da Angelica

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione del popolare dating show Uomini e Donne. Ricordiamo che il seguitissimo programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi è arrivato alla 25esima edizione. Il numeroso pubblico pubblico della rete ammiraglia Mediaset tra qualche ora, precisamente intorno alle 14. 45 avrà la possibilità di vedere il terzo appuntamento settimanale.

Anche in questo episodio i telespettatori di Canale 5 vedranno il Trono classico e il parterre senior insieme. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le anticipazioni dettagliate concesse da Il Vicolo delle News.

Trono classico: una corteggiatrice critica Gianluca, Sophie manda via Alessandro

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che la padrona di casa Maria De Filippi farà entrare nello studio 6 dell’Elios in Roma Gianluca. Il giovane tronista prima della registrazione ha realizzato un’esterna con una corteggiatrice con i capelli scuri che gli ha contestato il fatto di essere molto narcisista. Inoltre la ragazza gli ha riferito che pensa troppo a sè stesso tanto è vero che molte spasimanti si sono alzate dalla loro postazione e sono andate via dal dating show di Canale 5.

Per tale ragione la diretta interessata ha un po’ paura di lasciarsi andare con lui. Gli spoiler forniti dal noto portale web Il Vicolo delle News, rivelano pure che la 18enne Sophie manderà via dal Trono classico il corteggiatore Alessandro con cui è uscita in settimana. Il motivo? Perché lo ritiene troppo appiccicoso per i suoi gusti.

Trono over: l’ex di Gemma Galgani ha baciato Angelica, Armando rinuncia d Angelica

Gli spoiler dell’appuntamento di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano anche che il 26enne Nicola Vivarelli il giorno precedente si è baciato con Angelica. In trasmissione, stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, Armando Incarnato dirà che vorrebbe pure lui corteggiarlo.

Ma l’imprenditore napoletano cambierà immediatamente idea appena verrà a conoscenza dell’età della corteggiatrice. Infatti quest’ultima ha solo 22 anni, troppo piccola per lui, quindi ci rinuncerà anche se ci terrà a specificare che è molto bella. In un primo momento, infatti, il campano verrà criticato dai presenti e soprattutto dagli opinionisti. Per le altre informazioni basta attendere la messa in onda della puntata odierna.