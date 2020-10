Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini accontenta Tommaso Zorzi: ‘Entrerà un nuovo concorrente gay’

L’influencer aveva chiesto di poter conoscere un altro concorrente da poter corteggiare e pare che il conduttore abbia deciso di accontentarlo. Ecco le ultime news

GF Vip: Alfonso Signorini accontenta Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti di questa quinta edizione di Grande Fratello Vip. L’influencer milanese sta creando e partecipando a molte delle dinamiche della Casa e con Alfonso Signorini ha un rapporto molto scherzoso e ironico, soprattutto sull’argomento della sua sessualità. Spesso si prende in giro da solo, anche se non sopporta che qualcuno scherzi su questo argomento.

In diverse interazioni con il conduttore, Tommaso ha chiesto di poter avere nuovi concorrenti nella Casa. Lui vorrebbe qualcuno da corteggiare, dal momento che in amore è stato molto sfortunato negli ultimi anni. Adesso arriva la conferma da Alfonso Signorini stesso: Tommaso Zorzi sarà accontentato.

Il conduttore in diretta su Casa Chi ha confessato che presto nella Casa arriverà un altro concorrente ed è gay, quindi “è la risposta alla precisa richiesta di Tommaso“. Ma sarà davvero così? Chi sarà il nuovo concorrente? Sarà single? Piacerà all’influencer?

Le ultime indiscrezioni

Ovviamente dopo una notizia del genere il web e i social si sono mobilitati per scoprire chi sarà questo nuovo concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ricordiamo, nel frattempo, che Flavia Vento si è ritirata e che ci sono state due squalifiche per Fausto Leali e Denis Dosio. Paolo Brosio, inoltre, non si sa se potrà partecipare dopo essere stato ricoverato per Coronavirus.

Insomma, il reality ha bisogno di nuovi ingressi e nelle ultime ore da Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso, è arrivata questa indiscrezione: pare che il nuovo concorrente sia una conoscenza di Zorzi con il quale ha trascorso le vacanze in Sicilia. Non solo, ma era uno dei papabili concorrenti di questa edizione ed ha già partecipato ad un programma televisivo. In molti stanno pensando a Claudio Sona e molti siti di gossip lo danno ormai per certo.

Claudio è stato il primo tronista gay di Uomini e Donne e nel programma di Maria De Filippi aveva scelto Mario Serpa. Il pubblico si era affezionato molto alla coppia, ma dopo poco tempo si sono lasciati molto male lanciandosi accuse molto pesanti a vicenda. Ma sarà davvero lui il nuovo concorrente? Se così fosse, però, lui è felicemente fidanzato con Nicholas Cornia.