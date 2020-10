Il Paradiso delle signore spoiler 16 ottobre: Marta riceve una notizia inaspettata

L’ultima puntata della settimana della soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle signore, quella di venerdì 16 ottobre, vedremo che l’incontro tra Roberta e Marcello sarà un vero disastro. La fanciulla si confiderà con le sue amiche in merito al triste epilogo che ha preso la serata.

Al grande magazzino, intanto, si darà luogo ai preparativi per il servizio fotografico che vede come protagonista Adelaide. Marta, invece, riceverà una notizia inaspettata che la lascerà senza parole.

Spoiler 16 ottobre: ottime notizie per Umberto

Nella puntata del 16 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Roberta si confiderà con la sua amica Gabriella in merito alla pessima serata trascorsa con Marcello. Quest’ultimo si è comportato in maniera un po’ troppo audace nei suoi confronti facendo perdere le staffe alla protagonista. Cosimo e Gabriella, dal canto loro, continueranno a fare di tutto per coronare il loro sogno d’amore. Gli ostacoli, però, saranno davvero moltissimi e metteranno a dura prova il loro amore.

Vittorio, però, prenderà molto a cuore la vicenda e interverrà allo scopo di appianare la situazione. Il suo aiuto si rivelerà molto prezioso per la coppia che, infatti, uscirà dall’impasse in cui era piombata nell’ultimo periodo. A villa Guarnieri, invece, arriveranno ottime notizie. Le finanze di Umberto si risolleveranno, al punto che il commendatore dirà di essere riuscito a riprendersi la banca di famiglia.

Sorpresa per Marta al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 16 ottobre, vedremo che tutto sarà pronto per la realizzazione del servizio fotografico di Adelaide. La donna dovrà posare come volto per la nuova collezione del grande magazzino. Questo renderà la contessa molto agitata, ma al contempo entusiasta di ricoprire questo incarico del tutto nuovo rispetto alle sue abitudini. Tra Mara e Vittorio, invece, le cose andranno molto bene.

La signora Conti, però, nel corso dell’episodio in questione verrà letteralmente spiazzata da una notizia. Al momento non è chiaro quale sia l’argomento fulcro della notizia, esso potrebbe riguardare sia la sfera lavorativa della donna, sia un altro argomento completamente diverso. Verso la parte conclusiva dell’episodio, poi, assisteremo anche ad un incontro tra Marcello e Roberta. Dopo il pessimo epilogo del loro incontro, i due avranno un momento di confronto e sembreranno essersi chiariti. Il loro rapporto è, dunque, salvo oppure no? Lo scopriremo nelle prossime puntate.