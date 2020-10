Elisabetta Gregoraci manda messaggi in codice al GF Vip: “Lo fa per dire stiamo recitando” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, molti telespettatori hanno notato che Elisabetta Gregoraci pare abbia mandato dei messaggi in codice. Durante l’intervista doppia con Pierpaolo Pretelli, la showgirl ha ripetuto più volte uno strano gesto con la mano.

I telespettatori, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di notare l’accaduto commentando il tutto sui social. A trattare l’argomento ci ha pensato anche l’influencer Deianira Marzano, la quale ha esposto la teoria di alcune sue fan e anche la sua.

I messaggi in codice di Elisabetta Geregoraci

Elisabetta Gregoraci, durante la precedente diretta del GF Vip ha mandato degli strani messaggi in codice dinanzi la videocamera. Nello specifico, la protagonista si stava confrontando con Pierpaolo Pretelli. I due hanno menzionato l’amicizia molto intensa che si è venuta a creare in queste settimane di permanenza in casa. Ebbene, ad un certo punto, la showgirl ha apposto la sua mano sul petto dando diversi colpetti. Si tratta di un gesto parecchio insolito che in molti hanno reputato strategico.

Tra i telespettatori si sono distinte diverse teorie. La prima è che tali colpetti al petto sarebbero un segno per il vero fidanzato di Elisabetta, che la starebbe guardando da casa. Ricordiamo, infatti, che in questi giorni, la protagonista ha ricevuto un aereo alquanto criptico in cui era presente una frase dedicata a lei scritta in modo enigmatico. Questo, dunque, ha fatto pensare che la donna parli in modo altrettanto misterioso. (Continua dopo il video)

Le teorie del web e il rapporto con Pierpaolo

Deianira Marzano, però, ha detto che, a suo avviso, i messaggi in codice di Elisabetta Gregoraci sarebbero riferiti a suo figlio Nathan. In particolar modo, con tali movimenti, la donna starebbe tranquillizzando suo figlio dicendogli che in quello specifico momento sta recitando un copione. Si tratta di supposizioni che, almeno per ora, non sono state confermate in nessun modo da alcuna prova certa. Considerando l’elevata forza mediatica che sta avendo la questione, però, è probabile che venga affrontata anche nella prossima puntata del GF Vip.

In merito alla presunta storia che sta nascendo tra Elisabetta e Pierpaolo, invece, c’è da dire che risulta alquanto palese che quest’ultimo sia molto più preso della showgirl. Lui, dal canto suo, ha deciso di adoperare una strategia diversa rispetto a prima, sta di fatto che si sta muovendo con estrema cautela nei confronti della donna. Questo cambierà le cose?