Patrizia De Blanck, frasi omofobe contro Enock: “Lo chiama Enorg, sai l’anagramma?” (FOTO)

La contessa Patrizia De Blanck è finita al centro di una bufera perché pare stia pronunciando, in modo velato, parole omofobe contro Enock. La donna risulta, sicuramente, tra i personaggi più coloriti ed esuberanti della casa.

Già in una precedente occasione, la protagonista è stata richiamata per aver pronunciato la parola “fro**o” riferendosi a se stessa. Il GF Vip aveva deciso di non disporre la sua squalifica, proprio perché la parola non fosse riferita a qualcun altro. Ad ogni modo, dopo quello che è emerso in queste ore, la situazione potrebbe cambiare.

La parola usata da Patrizia per chiamare Enock

Alcuni influencer di Instagram, tra cui Deianira Marzano ed Amedeo Venza, hanno fatto una pesante segnalazione contro la contessa. Patrizia De Blanck, infatti, pare stia pronunciando frasi omofobe contro Enock. Diversi telespettatori, che sono soliti seguire anche la diretta giornaliera del GF Vip, hanno notato che la donna chiama il concorrente in un modo molto particolare. Nel dettaglio, non lo chiama Enock, bensì, Enorg. Molte persone, però, hanno notato che, facendo l’anagramma di questa parola, esce “neg*o”.

I telespettatori ricorderanno, sicuramente, la squalifica di Fausto Leali, il quale ha chiamato con questo appellativo il fratello di Mario Balotelli. Nonostante le sue intenzioni non fossero affatto quelle di ferire il coinquilino, però, la produzione del reality show decide di emanare un provvedimento disciplinare inderogabile interrompendo la permanenza del cantante all’interno della casa più spiata d’Italia.

Il web contro la De Blanck

Ebbene, se Patrizia De Blanck chiama realmente Enock in quel modo per alludere alle sue origini e al colore della sua pelle, il GF Vip potrebbe prendere lo stesso provvedimento anche per lei. Nel frattempo, sul web in molti si stanno scatenando contro la contessa. Secondo diverse persone, la produzione adopererebbe due pesi e due misure a seconda dei concorrenti. Già in una prima occasione la donna è stata “graziata”, per tale motivo, in questo secondo caso, le cose potrebbero andare diversamente.

Deianira è rimasta basita dinanzi tali segnalazioni ed ha detto che spera si tratti solo di un equivoco. Se così non fosse, la De Blanck meriterebbe sicuramente un trattamento esemplare secondo il punto di vista dell’influencer. Adesso, dunque, non ci resta che attendere la messa in onda di lunedì 19 ottobre per capire quale decisione prenderanno gli autori del Grande Fratello Vip.