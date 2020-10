Alba Parietti contro Antonella Elia: “Che orrore, che schifo…”

L’uscita infelice di Antonella Elia su Oppini

Nella serata di venerdì Alba Parietti si è arrabbiata moltissimo con gli inquilini del Grande Fratello Vip 5 che accusano suo figlio Francesco Oppini di essere uno stratega. Successivamente la soubrette torinese si è scagliata contro l’opinionista Antonella Elia.

Il motivo? Per le dichiarazioni che l’ex ragazza di Non è la Rai ha fatto nei confronti del ragazzo. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto durante la messa in onda della luna diretta su Canale 5.

L’opinionista sbotta contro Francesco Oppini

Antonella Elia, dopo aver visto delle clip nelle quali Francesco Oppini faceva dei ragionamenti di strategia, nello studio del Grande Fratello Vip 5 ha detto: “Sei un calcolatore, pianifichi tutto, ma non sei furbo perché ti fai beccare. Lasciami dire che sei anche un viscido“.

Le forti dichiarazioni dell’opinionista non sono passate inosservate alla madre del concorrente, ovvero Alba Parietti, che sul suo account Instagram è sbottato. “Ci sono limiti alle offese. Chi non conosce il significato di ciò che dice non può dare opinioni. Viscido significa schifoso. Il commento di Antonella Elia, a mio avviso, era schifoso e totalmente fuori luogo. Che orrore”, ha asserito la showgirl piemontese.

Alba Parietti sbotta su Instagram

Ma lo sfogo di Alba Parietti non è finito qui. Attraverso il suo profilo Instagram, la soubrette torinese ha continuato così: “Etimologicamente viscido significa schifoso un verme ecc. La “signora“ Elia forse non conosce il significato di ciò che dice, ma io si”. La donna ha detto di essere fiera dell’educazione e del controllo del figlio Francesco, ma se questo gioco permette anche le offese così violente e volgari da parte degli opinionisti spera che il ragazzo torni alla sua vita vera.

Una vita fatta di persona che lo conoscono e lo apprezzano per la persona per bene e leale che è. “La dignità non ha prezzo e questi aggettivi sono inaccettabili, detto da un’opinionista a una persona che non ha offeso nessuno, perché insegnano odio, stupidità e violenza verbale alla quale un signore come Francesco non può e non deve rispondere @grandefratello_vip_tv @_grandefratello_vip5 @grandefratellotv @alfosignorini forse armare una persona ignorante alle volte può fare del male a chi non lo merita affatto. Sono molto amareggiata”, ha concluso la donna.