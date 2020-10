Giulia De Lellis replica alle dichiarazioni di Andrea Damante: “Coscienza pulita, non mi piace” (FOTO)

Nel corso della puntata di Verissimo, andata in onda sabato 24 ottobre, Andrea Damante ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto pesanti contro Giulia De Lellis. In particolare, il dj ha accusato la sua ex di aver cominciato una relazione con un suo caro amico alle sue spalle.

Dopo simili affermazioni, che hanno scosso un po’ gli animi di molti utenti del web, è intervenuta la diretta interessata. Attraverso dei video su Insatgram, infatti, la dama ha spiegato il suo punto di vista.

Le parole di Andrea Damante a Verissimo

In seguito alle dichiarazioni di Andrea Damante a Verissimo, è pervenuta la replica di Giulia De Lellis. Il Dama ha detto di essere rimasto molto male dal comportamento della sua ex in quanto non sembra abbia agito in modo proprio corretto. Nel dettaglio, l’influencer si sarebbe fidanzata con uno dei migliori amici di Andrea, a sua insaputa. Questo ha profondamente scosso il ragazzo che, infatti, ha prontamente interrotto la storia con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Subito dopo l’intervista, moltissimi utenti hanno contattato Giulia per chiederle cosa pensasse di tutto ciò che è emerso nelle ultime ore. Lei è rimasta in silenzio per un po’ di tempo, ma poi ha deciso di reagire. In particolare, la ragazza ha esordito dicendo di non amare parlare di cose del genere sui social. Per tale motivo, si è solo limitata a fare una piccola specifica.

La replica di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha smentito alcune parti del racconto di Andre Damante in quanto ha lasciato intendere che le cose non siano andate esattamente nel modo da lui descritto. La ragazza ha detto che quando si agisce con la coscienza pulita si può fare tutto e non si deve avere paura di niente. Questo, dunque, sembrerebbe essere proprio il modo in cui avrebbe agito lei, a scapito di quanto detto dal suo ex. Dopo le parole della ragazza, il dj non è più intervenuto.

Ad ogni modo, dopo l’intervista di Damante, pare che i rapporti tra quest’ultimo e Giulia non siano rimasti così idilliaci. In un primo momento, infatti, l’influencer aveva detto che, nonostante la storia fosse finita, questa volta nessuno aveva mancato di rispetto all’altro, pertanto, i due sembravano essere rimasti in buoni rapporti. A quanto pare, però, le cose non sembrano andate in questo modo.