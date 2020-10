Franceska Pepe, parla l’ex fidanzato: “Mi ha offerto 300 euro per stare zitto, su lei so molte cose” (FOTO)

Franceska Pepe al centro delle polemiche: il motivo

L’esperienza di Franceska Pepe all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è durata all’incirca un paio di settimane ed una volta uscita dal reality show di Canale 5 ha scatenato una serie di polemiche e critiche. Da parte di chi? Non solo dagli inquilini con cui ha convissuto, ma anche personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. In primis il critico d’arte Vittorio Sgarbi che l’ha pesantemente accusata di aver detto delle bugie in merito al loro presunto flirt. Ma non è finita qui, subito dopo è stato il turno di Mila Suarez.

L’ex di Alex Belli la considera una scroccona che le deve dei soldi. Ora invece, è il turno del suo ex fidanzato, un certo Gianluigi Tumoletti, che ha tuonato attraverso un’intervista. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato il ragazzo sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Parla Gianluigi Tumoletti, ex della Pepe e fa delle rivelazioni molto forti

Ebbene sì, dopo due personaggi del mondo dello spettacolo, ora Franceska Pepe si è ritrovata contro anche il suo ex compagno. Intervistato dal magazine NuovoTv, Gianluigi Tumoletti ha sbottato così: “Mi ha chiesto di sparire perché so tante cose di lei e non vuole che io parli. Mi ha offerto 300 euro per stare zitto”.

Nella rivista diretta da Riccardo Signoretti il ragazzo ha parlato molto dell’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Cosa si saranno detti lui e il giornalista? (Continua dopo il post)

Alfonso Signorini parla dell’ex fidanzato di Franceska Pepe

Ma a quanto pare, Gianluigi Tumoletti non è l’unico ex fidanzato di Franceska Pepe. L’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 ha avuto una storia d’amore anche con un statunitense abbastanza facoltoso, come ha svelato lo stesso conduttore del reality show, Alfonso Signorini.

“Ha vissuto a lungo a Dubai perché era fidanzata con un americano molto ricco con cui è stata più di un anno, poi lui l’ha cacciata perché lei spendeva troppo. Lei me l’ha ammesso al provino, praticamente non sapeva cosa fare e passava il suo tempo a fare shopping strisciando la carta di credito di lui”, ha dichiarato il giornalista e direttore del noto settimanale di gossip Chi.