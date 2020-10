Natalia Paragoni svela dettagli imbarazzanti della sua prima volta con Andrea Zelletta: “Osceno” (FOTO)

In queste ore, Natalia Paragoni ha deciso di trascorrere un po’ di tempo con i suoi fan rispondendo alle loro domande, tra esse ne è spuntata anche una relativa alla prima volta con Andrea Zelletta. La ragazza ha trattato la questione con molta tranquillità ed ha rivelato particolari davvero imbarazzanti.

Insieme a lei c’era anche l’ex dama di Uomini e Donne Sonia Lorenzini, che ha partecipato alla sessione di botta e risposta trattando anche lei questioni molto private. Andiamo a vedere quello che è emerso.

La prima volta di Andrea e Natalia

Natalia Paragoni ha deciso di parlare della sua prima volta con Andrea Zelletta. I due si sono conosciuti nel talk show di Maria De Filippi circa un anno fa e da quel momento non si sono più separati. La loro sembra essere una storia perfettamente collaudata, ma è tutto oro quello che luccica? L’influencer ha voluto condividere un aneddoto molto divertente avvenuto in occasione del primo incontro intimo con il suo fidanzato. La protagonista ha spiegato che Andrea si sia presentato con degli slip davvero osceni.

Nel corso della confidenza, ovviamente, la dama non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere. In seguito, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto anche ad altri quesiti altrettanto privati. In particolar modo, un altro utente le ha chiesto dove abbia fatto l’amore per la prima volta. La risposta della Paragoni ha spiazzato davvero tutti. (Continua dopo le foto)

La dama ammette di non essere tranquilla

Dopo aver parlato della prima volta con Andrea, Natalia ha parlato della sua prima volta in generale. In merito a questo argomento, ha spiegato di aver avuto un rapporto intimo con il suo primo ragazzo sul soppalco di casa sua quando i suoi genitori non c’erano. Nella Instagram Stories, però, la protagonista ha taggato anche i diretti interessati e li ha salutati. Tale trasparenza ha divertito molto gli utenti del web.

In tale momento di confessioni è intervenuta anche Sonia Lorenzini. La ragazza, tra le risate, ha ammesso di aver avuto il suo primo rapporto con un uomo dietro un trattore. Questa confidenza, ovviamente, ha generato grosso clamore sul web. Tali momenti di euforia, però, sono stati alternati anche da confessioni più serie. Natalia, ad esempio, ha ammesso di non essere molto serena in questo periodo, forse a causa dell’assenza di Andrea.