Alberto Matano esce allo scoperto e non si nasconde più: “Non sono single, è fondamentale…”

Alberto Matano conduce in solitudine La vita in diretta

Dopo l’esperienza (negativa) in coppia con Lorella Cuccarini, quest’anno Alberto Matano conduce in solitudine La vita in diretta, lo storico rotocalco di Rai Uno che si occupa di cronaca e spettacolo. Il giornalista calabrese, alla fine di giugno si trovò al centro della bufera perché la sua collega rese pubblica una lettera di accuse nei suoi confronti.

Tuttavia l’ex mezzo busto del Tg1 ha mantenuto sempre i nervi saldi, parlando poco e niente della faccenda e, solo quando chiamato in causa, ha dato il suo parere. Durante il periodo estivo sul web e sui vari social network si è parlato molto di Matano. Infatti in molti si dono schierati dalla parte della soubrette romana mentre altri con il professionista di Tropea. Ma quest’ultimo non si è lasciato andare a pettegolezzi lasciando dorare tutto.

L’amicizia profonda con Mara Venier

Chi segue Alberto Matano sa perfettamente che quest’ultimo è legato con Mara Venier da una profonda amicizia. La conduttrice di Domenica In, che un paio di settimane fa ha compiuto i 70 anni, ha ricevuto, su Instagram dal giornalista calabrese degli auguri molto speciali.

Infatti, l’ex mezzo busto del Tg1 ha scritto questo sul noto social network: “I love you, baby”. Subito dopo ha spiegato a tutti i follower che glielo ha domandato che tra lui e la professionista veneziana c’è un grandissimo affetto.

Alberto Matano ammette i non essere single

È risaputo che Alberto Matano è una persona molto schiva e riservata. Tuttavia, di recente ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa. In quell’occasione il conduttore de La vita in diretta ha finalmente ammesso di non essere single, anche se non si è sbilanciato sull’identità della persona che ama. Al noto quotidiano, il giornalista calabrese ha detto: “Non sono single. E’ fondamentale ritagliarsi degli spazi propri. Famiglia, punti di riferimento, affetti importanti”.

Poi, parlando del suo aspetto fisico che piace tantissimo ha asserito: “Non mi sono mai sentito bello… Mai fatta la vita facile dei belli. E’ una scoperta recente, anche se fin da ragazzo non ho sofferto problemi sentimentali dovuti al mio aspetto fisico”. Infine ha parlato dello storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno, dicendo: “Ho possibilità di esprimere il mio punto di vista: libertà di espressione e di racconto al di là della notizia”.