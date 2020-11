Daydreamer – Le Ali del Sogno, parla la Sanem italiana: “Ho preso una cotta per Can Yaman”

Parla Joy Saltarelli, la doppiatrice di Sanem Aydin

Per chi non lo sapesse, Joy Saltarelli è la doppiatrice italiana di Sanem Aydin. La professionista ha trascorso un’intera estate invasa dalle richieste e dalle domande da parte dei fan di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Una cosa davvero insolita per i doppiatori. Ma la soap opera turca di Canale 5 è davvero un fenomeno non solo italiano, ma anche mondiale.

Per tale ragione, anche la doppiatrice dj Demet Ozdemir si è ritrovata protagonista di questo successo, svelando curiosità e retroscena dei personaggi dello sceneggiato. In una recente intervista a DayDreamer Magazine, la Saltarelli ha rivelato qualcosa su Can Yaman e sul suo personaggio, ovvero l’affascinante fotografo Divit. Dopo mesi di vicinanza, anche solo con la voce, Joy ha ammesso: “E’ molto bello e carismatico. Alla fine ho preso una cotta anche io per il meraviglioso Can”.

La professionista si confessa a DayDreamer Magazine

In molti non sanno quanto lavoro c’è dietro al doppiaggio quando arriva nel nostro Paese un prodotto dall’estero. Effettivamente se ne parla poco e nulla, tuttavia su DayDreamer – Le Ali del Sogno ha cambiato la rotta, aprendo un mondo a noi quasi sconosciuto. I numerosi telespettatori della serie tv vogliono sapere tutto quello che riguarda i protagonisti, come ad esempio Sanem Aydin.

La doppiatrice Joy Saltarelli, che solitamente sta dietro le quinte, si è ritrovata al centro dell’attenzione pronta a rispondere alle domande dei fan. Intervistata da DayDreamer Magazine, la la professionista ha parlato anche di Demet Ozdemir: “E’ bellissima, bravissima e molto carismatica. Ci ho lavorato un po’ per cercare di essere sempre carica e spero di essere riuscita a fare un buon lavoro”.

Joy Saltarelli parla di Demet Ozdemir

Negli ultimi anni, nel periodo estivo, Canale 5 ha proposto al suo pubblico una serie di soap opera turche. Tuttavia, nessuna ha riscosso il successo di DayDreamer – Le Ali del Sogno, che continua ad attirare l’attenzione del pubblico italiano.

Gran parte del merito va agli attori protagonisti, ovvero Can Yaman e la collega Demet Ozdemir. In attesa di vederli di nuovo insieme un una serie tv, Joy Saltarelli ha spiegato il successo di colei che interpreta Sanem Aydin: “Rispecchia ognuna di noi in ogni sua sfaccettatura. Credo che ogni donna possa trovare una parte di sé in Sanem”.