Oroscopo 4 novembre 2020: questioni da risolvere per i Cancro, Pesci stralunati

L’Oroscopo del 4 novembre esorta i Cancro a risolvere alcune questioni familiari, mentre Leone devono continuare ad essere cauti sul lavoro. Pesci affascinati dal mistero

Previsioni 4 novembre da Ariete a Vergine

Ariete. In questo momento potreste essere chiamati a fare attente valutazioni. Sia in amore sia nel lavoro è giunto il momento di tirare le somme. Ponderate attentamente le vostre prossime mosse. Attenti con il partner, se non volete rischiare di compromettere il rapporto, evitate le discussioni.

Toro. Troppe volte siete spinti a prendere delle posizioni solo perché fanno piacere agli altri. Adesso è giunto il momento di guardare avanti e di seguire solo il vostro istinto e i vostri desideri. Basta compiacere agli altri. Nel lavoro stanno per arrivare delle novità, ma dovete essere cauti.

Gemelli. Oggi ci sarà una certa propensione a vagare con la fantasia. Farete molta fatica a restare concentrati e ad affrontare con razionalità le varie situazioni che vi si presenteranno. Essere sognatori fa bene, ma l’importante è tenere sempre separate la sfera del reale con quella dell’irrazionale.

Cancro. In questi giorni dovete prestare un po’ di attenzione in più alle questioni familiari. Forse le avete trascurate per troppo tempo e adesso potrebbe essere giunto il momento di fare un po’ di ordine. Nel lavoro ci sono dei cambiamenti, ma le vere novità arriveranno a partire dal prossimo anno.

Leone. L’Oroscopo del 4 novembre denota una giornata molto interessante per quanto riguarda i sentimenti. A partire da oggi, infatti, le coppie in crisi potranno risolvere i loro problemi, naturalmente basta che entrambi siate predisposti. Nel lavoro, invece, continuate a portare pazienza.

Vergine. In questo periodo sono favoriti i rapporti nati da poco. Ci sono ottime possibilità di instaurare legami importanti o amicizie solide. Nel lavoro, invece, dovete tenere gli occhi aperti e non perdere la concentrazione. Cercate di prendere in considerazione anche nuove proposte e nuovi scenari.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore sono in arrivo delle sorprese. Se avete delle questioni in sospeso, approfittate della giornata di oggi per risolverle, perché le stelle sono dalla vostra parte. Sul fronte lavoro, dovete insistere ancora un po’ prima di poter vedere dei risultati concreti. La fretta è cattiva consigliera.

Scorpione. L’Oroscopo del 4 novembre vi consiglia di tenere gli occhi ben aperti sul lavoro. Forse c’è qualcuno che sta provando a mettervi i bastoni tra le ruote, individuate la talpa e distruggetela. In amore è meglio evitare le discussioni nella giornata odierna, siete un po’ nervosi.

Sagittario. Pian piano state mettendo a posto tutte le questioni in sospeso e aggiungere spunte alla vostra lista di cose da fare vi rende molto orgogliosi. Nel lavoro si va verso un graduale miglioramento delle vostre condizioni. Anche in amore tornerete ad essere sereni come un tempo.

Capricorno. Questo è un momento molto importante per i nati sotto questo segno. Se state pensando di dare una svolta alla vostra vita professionale, valutate attentamente i pro e i contro. Non è il caso di sperperare denaro adesso, pertanto, siate parsimoniosi. In amore c’è un po’ di nervosismo.

Acquario. Se siete alla ricerca dell’amore, questo potrebbe essere il periodo adatto per trovarlo. Ottima intesa con i segni appartenenti alla vostra categoria. Nel lavoro, invece, state procedendo bene, non abbassate la guardia ma, allo stesso tempo, non esponetevi troppo se ci sono cose che non gradite.

Pesci. Oggi sarete affascinati dall’ignoto. La giornata sarà caratterizzata da un bel po’ di irrazionalità. Per questo motivo, fate attenzione alle persone con le quali vi relazionerete e non prendete decisioni troppo affrettate. Sul lavoro sono favorite quelle attività che hanno a che vedere con il mistero.