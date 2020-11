GF Vip, Tina Cipollari blocca Alfonso Signorini: “Non ho niente da dirle. Io dimentico e basta”

Tina Cipollari e i contrasti con Patrizia De Blanck

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, stando agli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, Tina Cipollari non era presente nello studio 6 dell’Elios in Roma. Il motivo? La storica opinionista si trova in quarantena poiché ha contratto il Covid-19. Nonostante la sua assenza, la vamp frusinate continua a far parlare di sé per un’altra vicenda.

Di recente, infatti, la collega di Gianni Sperti ha rilasciato una lunga intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni in cui parla della possibilità di recarsi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 per replicare alle pesanti alle accuse di Patrizia De Blanck. Ricordiamo, infatti, che la Contessa, in questi primi 50 giorni di permanenza nel reality show Mediaset ha più volte insultato l’ex moglie di Kikò Nalli.

L’opinionista di Uomini e Donne rifiuta l’invito di Signorini

Per chi non lo sapesse, Tina Cipollari e Patrizia De Blanck si sono conosciute più di un decennio fa, quando entrambe hanno partecipato a Il ristorante, il reality show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici. E proprio in quell’occasione l’opinionista di Uomini e Donne è la Contessa sarebbero avuto degli attriti. Nello specifico, secondo quanto detto dalla vamp frusinate a Tv Sorrisi e Canzoni, la concorrente del Grande Fratello Vip 5 si sarebbe risentita perché è stata eliminata al televoto prima di lei.

Dopo il verdetto, la donna aveva esultato e ballato, mostrando il suo entusiasmo per la decisione del pubblico. “Alfonso Signorini mi ha carinamente invitato a replicare in studio, ma io non ho niente da dirle. Io dimentico e basta. Il passato è nel passato“, ha detto la collega di Gianni Sperti riferendosi alle parole poco carine che la De Blanck le ha rivolto in casa. Per la Cipollari, però, quei momenti di tensione ormai sono solamente un ricordo lontano. Anzi, la compagna di Vincenzo Ferrara ha ammesso seguire con piacere il GF Vip 5.

Tina Cipollari in isolamento domiciliare

Essendo in quarantena, Tina Cipollari ha più tempo per guardare la televisione. Oltre al Grande Fratello Vip 5, l’opinionista segue anche Quarto Grado, le Iene e ovviamente Uomini e Donne.

Per questo motivo la camp frusinate non vede l’ora di tornare nel dating show di Maria De Filippi, naturalmente dopo aver trascorso il periodo di isolamento. “Sono molto contenta delle novità introdotte quest’anno. C’è il pubblico posizionato dietro di me che mi sostiene e c’è l’incontro tra giovani, dame e cavalieri che crea nuove dinamiche. Anche se qui tutti parlano e parlano, ma quagliano poco“, ha concluso la donna.