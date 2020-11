Elisabetta Gregoraci blocca Pierpaolo Prerelli e sbotta: “Solo il velino puoi fare…” (Video)

Discussione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Dopo la puntata di lunedì sembra proprio che tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sia rotto qualcosa. Infatti, la sera seguente i due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno avuto una forte discussione e da quel momento non sono più riusciti a chiarirsi.

Mercoledì il ragazza l’ha praticamente ignorata tutto il giorno, ma nel pomeriggio hanno deciso di avere un confronto. In poche parole l’ex velino di Striscia la Notizia le ha rifeeito che starle accanto senza andare oltre lo mette in grosse difficoltà e questa cosa lo fa stare male.

Il ragazzo vorrebbe altro oltre all’amicizia

Dopo ore di lontananza, se così si può dire visto che entrambi sono nella casa del Grande Fratello Vip 5, rivolgendosi ad Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli le ha detto: “A me fa male darti gli abbracci e basta. Il mio abbraccio non è solo amicizia, lo sai vero? Quindi ogni volta che tu dici che sono tuo amico, ho bisogno dei miei tempi per trasformare il mio sentimento in amicizia. Ieri mi sono detto ‘ok, devo voltare pagina e andare avanti’. Sto andando contro quello che vorrei fare”.

Poi l’ex velino di Striscia la Notizia ha detto anche che non segue il suo cuore per il momento, ma la testa, per pulirsi da questa cosa. In questo modo, forse, potrebbe nascere un’amicizia diversa da quello che ad oggi lui sente per lei. “Non riesco adesso a guardarti come un’amica, lo capisci Eli? Forse è meglio che mi raffreddo ora. Mi fa male sentirmi dire che non puoi darmi quello che vorrei. Ho la paura di affrontare la verità delle cose come stanno”, ha affermato il ragazzo.

Elisabetta Gregoraci ricorda a Pierpaolo che era un velino di Striscia la Notizia

Ma il confronto tra i due inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 non è terminato qui. Infatti, durante la notte Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuto una nuova discussione e la soubrette calabrese è sbottata così: “Tu solo il velino puoi fare”.

Ovviamente il ragazzo se l’è presa e subito dopo si è avvicinato all’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta, che ha provato in tutti i modi di consolarlo. Tra la conduttrice e il giovane è tutto finito?