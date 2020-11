Patrizia De Blanck prende a schiaffi Enock, Tommaso Zorzi indignato: “Non sta scherzando ha esagerato” (VIDEO)

Patrizia De Blanck dà delle sberle a Enock

Da qualche settimana a questa parte Patrizia De Blanck non è più quella che abbiamo visto nei primi giorni al Grande Fratello Vip 5. Infatti, la Contessa sta diventando sempre più insofferente e spesso fa delle uscite molto pesanti. Ad esempio, mercoledì scorso la nobildonna ha avuto una forte discussione con Paolo Brosio e il giorno seguente uno scontro acceso con il suo pupillo Enock Barwuah. Per quale ragione?

La donna ha rivelato a Stefania Orlando e Dayane Mello di aver preso a sberle il fratello di Mario Balotelli. “Io stavo parlando con Tommaso e lui si è messo davanti con le braccia aperte. Lo volevo spostare e mi sono arrabbiata molto. Gli ho dato due schiaffoni e una gomitata, poi infatti si è spostato. Hai capito?!”, ha detto la madre della contessina Giada. (Continua dopo il video)

La reazione di Tommaso Zorzi

Quando Patrizia De Blanck ha dato uno schiaffo ad Enock, Tommaso Zorzi era presente in stanza. Infatti, il rampollo meneghino ha raccontato tutto a Maria Teresa Ruta e Francesco Oppini lasciando i due senza parole.

“Oggi ha dato due sberle ad Enock, schiaffi pesanti, forti. Erano forti e lei era incavolata. Chiedete ad Enock. Non l’ha fatto per scherzare, erano due belle sberle. Ok che è anziana, ma nessuno l’ha obbligata. Certe volte esagera e trascende“, ha dichiarato l’influencer che potrebbe vincere la quinta edizione del Grande Fratello Vip. (Continua dopo il video)

La giustificazione di Francesco Oppini

A quel punto, Francesco Oppini ha provato in tutti i modi di giustificare il comportamento della Contessa Patrizia De Blanck dicendo: “Non è facile alla sua età. Tommy non dico che vada bene, però è stanca, ha un’altra età. Magari mal sopporta certe cose. C’è gente che rompe le scatole più di lei. Non fa apposta a fare certe cose. Ci sono gli 80 anni“.

Tuttavia, secondo alcuni utenti web il provvedimento disciplinare che ha preso la produzione del Grande Fratello Vip che ha portato all’annullamento del televoto potrebbe essere legato proprio alla nobildonna che ha alzato le mani al fratello di Mario Balotelli. Ma c’è da dire che la gieffina non era tra i concorrenti al televoto, quindi difficilmente riguarda lei.