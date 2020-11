Oroscopo 7 novembre 2020: tensioni in amore per Toro, Acquario nervosi

L’Oroscopo del 7 novembre denota una certa agitazione per i nati sotto il segno del Toro. Anche gli Acquario saranno parecchio nervosi. I Pesci, invece, saranno molto romantici

Previsioni 7 novembre da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi sarete estremamente passionali. Se tali pulsioni non verranno incanalate nella giusta direzione, potrebbero sfociare in rabbia e aggressività. Cercate di trovare sintonia con il partner. Sul lavoro, invece, mantenete una certa distanza da situazioni che non vi riguardano di persona.

Toro. In questi giorni potrebbero esserci un po’ di polemiche in amore. Avrete da ridire su ogni cosa e questo potrebbe innervosire non poco le persone che vi circondano. La sfera lavorativa, invece, continua a darvi qualche preoccupazione. Cercate di essere più concreti e anche temerari.

Gemelli. L’Oroscopo del 7 novembre denota una certa voglia di amare per i nati sotto questo segno. Ad ogni modo, non sempre riuscite a soddisfare questa necessità. Nel lavoro, invece, potrebbero esserci degli intoppi o degli ostacoli da superare. Prendete gli impedimenti come occasioni per dimostrare quanto valete.

Cancro. Oggi potreste lasciarvi sopraffare dalle emozioni. Buon momento per quanto riguarda i sentimenti. Tirate fuori tutto quello che avete dentro. Nel lavoro, invece, dovrete essere un po’ più attenti. Non lasciate trapelare troppo le vostre strategie, o gli altri potrebbero usarle contro di voi.

Leone. Giornata dedicata ai chiarimenti. Sia in amore sia nel lavoro avrete la possibilità di capire cosa ci sia di sbagliato e cosa possa avervi spinto a discutere. Specie nella sfera professionale arriveranno delle risposte. Chi era in attesa di un cambiamento, potrebbe essere presto accontentato. Siate fiduciosi.

Vergine. Coloro i quali sono alla ricerca dell’amore potranno, finalmente, rimettersi in gioco. Ci sono delle belle novità in arrivo nei prossimi giorni. Non siate impazienti e, soprattutto, cercate di essere un po’ più spigliati. Nel lavoro ci sono delle cose da rivedere, non tutto sta andando come pensavate.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi potrebbe esserci qualche tensione in amore. Anche i rapporti d’amicizia potrebbero essere messi a dura prova. Solo le relazioni realmente stabili hanno la possibilità di resistere alla tempesta. Sul lavoro siete troppo suscettibili. Cercate di non prendere tutto sul personale.

Scorpione. I nati sotto questo segno devono approfittare di questa giornata per fare un’analisi introspettiva. Stare da soli non è una cosa che vi spaventa, anzi, vi dà l’opportunità di stare faccia a faccia in vostro io in modo da comprendere quali siano i vostri reali bisogni. Sfruttate la situazione per tirare fuori qualcosa di bello e costruttivo.

Sagittario. Ciò che i nati sotto questo segno hanno difficoltà a fare è mantenere alto l’interesse per qualcosa o qualcuno. L’Oroscopo del 7 novembre mette in luce il fatto che siete alla ricerca di nuovi stimoli. Cercate di non essere troppo audaci e impulsivi. Valutate attentamente ciò che avete e non rischiate di perderlo per un capriccio.

Capricorno. Siete tranquilli e sereni solo nel momento in cui vi sentite liberi. Se qualcuno prova a mettervi delle catene, cominciate a scalpitare e a sentirvi irrequieti. Evitate le persone possessive. Nel lavoro siete ambiziosi, in questo periodo state pensando molto al vostro futuro. Tramutate in azioni le parole.

Acquario. I nati sotto questo segno sono un po’ stanchi e stressati. Ci sono state troppe cose a cui pensare in questi giorni, pertanto, nel fine settimana potreste trovarvi a scaricare tutta la tensione. Cercate di non riversare sul partner le vostre insofferenze e approfittate di questi giorni per distrarvi un po’.

Pesci. La giornata odierna sarà caratterizzata da una buona dose di idealismo e di romanticismo. Questo sarà molto favorevole per l’amore, specie se siete legati ad un rapporto stabile e consolidato da tempo. Sul lavoro siete molto generosi, cercate di non farne approfittare agli altri.