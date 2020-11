Oroscopo 8 novembre 2020: Leone, Toro e Gemelli in pole position, tensioni per Bilancia

L’Oroscopo dell’8 novembre vede Leone, Toro e Gemelli in pole position. Buona ripresa anche per i nati sotto il segno del Sagittario. Bilancia e Toro, invece, dovranno fare i conti con dei giorni un po’ difficili

Oroscopo primi sei segni

1 Leone. Prima posizione per i nati sotto il segno del Leone. La giornata si prospetta estremamente energica e piena di emozioni. Lasciatevi travolgere dalla passione senza farvi troppe domande. Sul lavoro siete intuitivi. Sfruttate questa qualità per arrivare prima degli altri alla risoluzione di certe situazioni.

2 Pesci. Ottimo momento per i sentimenti. I single avranno ottime possibilità di conoscere qualcuno di nuovo e di molto interessante. Sul lavoro sono in arrivo dei cambiamenti molti importanti, che potrebbero cambiare il vostro futuro. Il periodo è estremamente propizio per i più audaci.

3 Gemelli. L’Oroscopo dell’8 novembre denota una giornata molto interessante per i sentimenti. Oggi avrete modo di recuperare se avete avuto una discussione con il partner o con un amico. Anche nel lavoro ci sarà una bella ripresa, specie nella prossima settimana, approfittatene.

4 Sagittario. Momento giusto per cimentarsi in nuove avventure. Se siete single e siete alla ricerca di un nuovo amore, questo potrebbe essere il periodo più adatto per trovarlo. Nel lavoro bisogna prendere delle decisioni e, soprattutto, le distanze da chi o cosa non vi fa stare bene.

5 Vergine. Finalmente potrete gettarvi alle spalle alcuni problemi vissuti in queste settimane. Sia in amore sia nel lavoro vi apprestate a vivere dei momenti molto produttivi. Questo è il periodo giusto per guardare avanti e per pensare al vostro futuro. Siate costruttivi.

6 Acquario. Giornata un po’ nervosa per quanto riguarda i sentimenti. Le persone che vi circondano farebbero bene a non dare troppo peso alle vostre sfuriate. Cercate di mantenere la calma e di essere più cauti anche sul lavoro. Sono in arrivo delle novità, coglietele al volo.

Previsioni 8 novembre ultimi sei segni

7 Scorpione. I nati sotto questo segno possono prepararsi ad affrontare nuove sfide dal punto di vista professionale. Non accontentatevi dei traguardi raggiunti e puntate sempre più in alto. Non mancheranno piccoli intoppi e distrazioni, ma il periodo è tutto sommato positivo.

8 Cancro. La cosa opportuna da fare in questo periodo è di evitare i conflitti. Cercate di non immischiarvi in situazioni che non vi riguardano. In famiglia è opportuno mantenere la calma, specie con i nati sotto il segno del Capricorno. La sfera lavorativa cela delle sorprese, siate fiduciosi.

9 Capricorno. L’Oroscopo dell’8 novembre annuncia che sarà una giornata molto interessante per i sentimenti. Attribuite ai rapporti di coppia una forte accezione erotica. Nel momento in cui questo elemento manca, vi sentite frustrati e nervosi. Cercate di non riversare questa rabbia nel lavoro.

10 Ariete. Potreste avere come la sensazione che la vostra vita non sia in grado di decollare e di intraprendere la strada che vi eravate prefissati. Cercate di essere pazienti e di non gettare tutto all’aria. I piccoli impedimenti sono normali e ricordate che la vista è sempre migliore quando la strada è in salita.

11 Toro. Oggi sarà particolarmente difficile avere un confronto costruttivo con voi. Sarete particolarmente ostili verso il prossimo e poco inclini a venire in contro alle esigenze altrui. Per tale motivo, è meglio evitare i chiarimenti e i colloqui importanti dal punto di vista lavorativo.

12 Bilancia. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da qualche tensione in amore. Evitate i conflitti inutili. Cercate di non dare troppo peso a ciò che dicono gli altri. Nel lavoro non ci son ancora grosse novità in arrivo. La vera svolta arriverà tra un po’ di tempo, siate pazienti.