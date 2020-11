Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 13 novembre: Roberta molla Michele, Sophie cotta di Matteo?

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Siamo giunti al termine di una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e presentato da Maria De Filippi. Ricordiamo che il programma della rete ammiraglia Mediaset è giunto alla 25esima stagione e dall’ultima registrazione la conduttrice ha adottato nuove regole per il distanziamento.

Il numeroso pubblico di Canale 5 avrà modo, dopo lo sceneggiato iberico Una Vita Acacias 38 di vedere un altro episodio, il quinto ed ultimo, dedicato anche stavolta al Trono classico e al Trono over. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Roberta Di Padua si tira indietro con Michele

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano che Roberta Di Padua ha deciso di troncare la conoscenza con Michele. Per quale motivo? Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, perchè il cavaliere le aveva promesso che avrebbe provato a cambiare ed essere più presente dopo la gara di bodybuilding che ha fatto, ma a quanto pare ciò non è avvenuto.

Inoltre, la dama del parterre senior di U&D non riesce ad accettare che l’uomo abbia mandato degli scatti del suo fisico anche alla rivale Giulia. Successivamente la padrona di casa Maria De Filippi farà entrare un ragazzo che si chiama Matteo per conoscere lei e Carlotta. Accetterà solamente lei anche se non è molto convinta, ma alla fine dira: “Mi dò una possibilità per conoscerlo”.

Trono classico: Sophie ha un debole per Matteo?

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, fornite da Il Vicolo delle News, svelano anche che la 18enne Sophie è finalmente uscita con Matteo. Quest’ultimo è un corteggiatore molto bello e semplice. I due in settimana hanno realizzato una bella esterna dove lui le ha presentato il suo amico a quattro zampe.

Successivamente la tronista è uscita anche con Antonio. Nei giorni antecedenti alla registrazione, la giovane ha messaggiato con quest’ultimo ma era convinta che fosse Matteo, un è errore che ha fatto un po’ sorridere tutti i presenti in studio, tranne il diretto interessato. Alla fine sceglierà di danzare con Matteo.