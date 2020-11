GF Vip, Pierpaolo Pretelli ha una crisi nervosa nella notte: Elisabetta Gregoraci lo soccorre (VIDEO)

Pierpaolo Pretelli scappa verso la porta rossa

A volte gli autori del Grande Fratello Vip sono davvero spietati. Nella puntata andata in onda venerdì hanno deciso di decretare il secondo nominato attraverso il meccanismo della catena delle preferenze. Dopo che Pierpaolo Pretelli ha fatto mandare Andrea Zelletta in nomination, quest’ultimo si è scagliato contro di lui. A quel punto l’ex Velino è entrato in crisi correndo addirittura verso la porta rossa per lasciare la casa di Cinecittà. Ovviamente Elisabetta Gregoraci l’ha bloccato.

Dopo il siparietto vicino all’ingresso, il ragazzo si è diretto verso il bagno dove ha avuto una crisi nervosa spaventando moltissimo gli altri concorrenti. Enock, Adua, Maria Teresa e la soubrette calabrese hanno provato in tutti i modi di calmarlo. La conduttrice di Battiti Live ha anche provato a far bere il gieffino, che si è tranquillizzato solamente quando si è avvicinato a lui Zelletta.

L’ex Velino ha una crisi di nervi, Zelletta lo calma

Vedendolo disteso sulla poltrona disperato, Andrea Zelletta a Pierpaolo Pretelli ha detto: “Guardami negli occhi. Noi due conosciamo la nostra storia. Capisco che eri in difficoltà, io però ti ho espresso il mio parere. Io sarei stato più pensante. Sai che io e te conosciamo la strada che abbiamo fatto per entrare qui dentro. Mi capisci Pier?”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha precisato che il loro rapporto di certo non cambierà, però lui voleva dirgli che ci è rimasto molto male che ha salvato Patrizia De Blanck al posto suo mandandolo direttamente in nomination. “Al posto tuo io sarei stato più riflettente”, ha affermato il compagno di Natalia Paragoni.

Elisabetta Gregoraci soccorre Pierpaolo Pretelli

Quando è tornato nella sua camera da letto, l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli ha trovato ad aspettarlo Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima, visibilmente preoccupata gli ha detto: “Ti calmi un attimo Pier? Ascoltami devi rilassarti o ti sentirai ancora male. Vieni qui da me, ti sono vicina, devi tranquillizzarti. Sei forte, poi adesso Andrea ha capito tutto e la cosa si è risolta, respira profondamente“.

E pensare che tutto questo è accaduto in tarda notte, subito dopo la lunga diretta su Canale. I telespettatori di Mediaset Extra, tra liti, pianti e rivelazioni di baci di c’ero non di sono annoiati. Ecco il video in questione: